Урізноманітніть свій літній гардероб стильними топами: топ 5 найкращих моделей (фото)
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Не так важлива сама річ, як варіанти її стилізації в образі
Що цікавого ви вже привнесли у свій літній гардероб в цьому сезоні? Можливо трендові білі джинси, стильну вишиванку чи джинсові шорти?
Стиліст під ніком less_is_best_fashion в Інстаграмі розповіла, що в літньому сезоні також залишаються актуальними топи. Модний блогер підкреслює: якою б модною не була річ, завжди треба зберігати баланс верхів та низів у гардеробі.
Враження від образу великою мірою залежить саме від верхньої його частини. Тому навіть якщо ви змінюватимете щодня низи, а верх залишатимете одним і тим же, для навколишніх це може бути й зовсім не помітним, що ви так стараєтесь бути різною.
"Приблизно 1 до 3 — правильне співвідношення низів до верхів у гардеробі. А влітку особливо важливо, щоб топів було в гардеробі достатньо! Спека, потіння, часте прання — самі розумієте. Та й мода пропонує нам безліч варіантів!", — відмічає стиліст.
Добірка найстильніших топів на літо-2022
1. Сорочка-боксерка з коротким рукавом
Може бути льняною, так і бавовняною. Як базовою, так і ні.
Комбінувати можна загалом з якими завгодно низами.
2. Жилет костюмний
Носимо на голе тіло чи з майкою/футболкою/сорочкою.
В якості низу розкішно підходять широкі прямі штани і джинси повної довжини. Але і спідниці, особливо трендової максі довжини будуть "вогонь".
3. Футболка поло
4. Футболка у рокерському стилі
З руками чи без, коротка чи довга, оверсайз чи не дуже — без різниці. Головне — достатньо рокова та зухвала, з характером.
5. Сорочка в смужку
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.