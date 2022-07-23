Урізноманітніть свій літній гардероб стильними топами: топ 5 найкращих моделей (фото)

Не так важлива сама річ, як варіанти її стилізації в образі

Що цікавого ви вже привнесли у свій літній гардероб в цьому сезоні? Можливо трендові білі джинси, стильну вишиванку чи джинсові шорти?

Стиліст під ніком less_is_best_fashion в Інстаграмі розповіла, що в літньому сезоні також залишаються актуальними топи. Модний блогер підкреслює: якою б модною не була річ, завжди треба зберігати баланс верхів та низів у гардеробі.

Враження від образу великою мірою залежить саме від верхньої його частини. Тому навіть якщо ви змінюватимете щодня низи, а верх залишатимете одним і тим же, для навколишніх це може бути й зовсім не помітним, що ви так стараєтесь бути різною.

"Приблизно 1 до 3 — правильне співвідношення низів до верхів у гардеробі. А влітку особливо важливо, щоб топів було в гардеробі достатньо! Спека, потіння, часте прання — самі розумієте. Та й мода пропонує нам безліч варіантів!", — відмічає стиліст.

Добірка найстильніших топів на літо-2022

1. Сорочка-боксерка з коротким рукавом

Може бути льняною, так і бавовняною. Як базовою, так і ні.

Комбінувати можна загалом з якими завгодно низами.

2. Жилет костюмний

Носимо на голе тіло чи з майкою/футболкою/сорочкою.

В якості низу розкішно підходять широкі прямі штани і джинси повної довжини. Але і спідниці, особливо трендової максі довжини будуть "вогонь".

3. Футболка поло

Данина преппі-стилю

4. Футболка у рокерському стилі

З руками чи без, коротка чи довга, оверсайз чи не дуже — без різниці. Головне — достатньо рокова та зухвала, з характером.

5. Сорочка в смужку

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.