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Шкіра та корсети: стиліст назвала головні тренди осені, на які варто звернути вже сьогодні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що буде в моді восени 2022 року
Що буде в моді восени 2022 року

У моді цієї осені яскраві кольори, а також вирізи

Кожної пори року мода відповідає за різні стильні тенденції. Зараз актуальними вважаються етнічні мотиви, квітковий принт, а також сукні та спідниці-міні. А як щодо цієї осені?

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) доповнила список осінніх трендів, про які ми писали раніше. До спущеної талії, довгих спідничних костюмів та готичних суконь приєднуються корсети, шкіра, вирізи, а також відтінки червоного, коричневого та фіолетового кольорів.

Корсети

Корсети

Червоний колір

Червоний колір

Шкіра

Шкіра

Коричневий колір

Коричневий колір

Фіолетовий колір

Фіолетовий колір

Вирізи та розрізи

Вирізи та розрізи

Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 року вважаються неоднозначними.

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#Мода #Тренди #Мода 2022