Шкіра та корсети: стиліст назвала головні тренди осені, на які варто звернути вже сьогодні (фото)

У моді цієї осені яскраві кольори, а також вирізи

Кожної пори року мода відповідає за різні стильні тенденції. Зараз актуальними вважаються етнічні мотиви, квітковий принт, а також сукні та спідниці-міні. А як щодо цієї осені?

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) доповнила список осінніх трендів, про які ми писали раніше. До спущеної талії, довгих спідничних костюмів та готичних суконь приєднуються корсети, шкіра, вирізи, а також відтінки червоного, коричневого та фіолетового кольорів.

Корсети

Червоний колір

Шкіра

Коричневий колір

Фіолетовий колір

Вирізи та розрізи

Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 року вважаються неоднозначними.