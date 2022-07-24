Попрощайтесь з кроксами і авоськами: названо тренди, з якими ви вже виглядатимете немодно (фото)
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Не промахніться на шопінгу в новому сезоні
До антитрендів укладок приєднуються головні антитренди жіночого одягу. Йде сезон розпродажів, тому дуже важливо купувати лише актуальні речі.
Як зазначають у блозі vami.ideas в Інстаграмі, модницям настав час поступово прибирати зі свого гардероба такі тренди як мікросумки, комірці, крокси, взуття з хутром, авоськи, вкорочені джинси, шаховий принт.
Мікросумки
Тренд на міні йде. Зверніть увагу на інші моделі сумок.
Комірці
Сукні та блузи з величезними комірами вже краще не розглядати для покупки. Маленькі сорочкові комірці — актуальні.
Розрізи по боках
Швидкий тренд. Зараз джинси з глибокими розрізами з обох боків краще не брати.
Великий ланцюг
Взуття та сумки з декором, великими ланцюгами вже не актуальні. Особливо у "золоті".
Крокси
Дуже неоднозначна модель. І нарешті вони втрачають актуальність.
Взуття з хутром
Взуття з декором хутра якщо і купувати, то для дачно-домашніх образів.
Авоськи
Сумки авоськи вибувають із розряду актуальних.
Укорочені джинси
Сильно укорочені моделі джинсів втрачають актуальність. Ті, що відкривають щиколотки — носимо.
Шаховий принт
Жваво увірвався в тренди і так само швидко зник.
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