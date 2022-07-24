Попрощайтесь з кроксами і авоськами: названо тренди, з якими ви вже виглядатимете немодно (фото)

Не промахніться на шопінгу в новому сезоні

До антитрендів укладок приєднуються головні антитренди жіночого одягу. Йде сезон розпродажів, тому дуже важливо купувати лише актуальні речі.

Як зазначають у блозі vami.ideas в Інстаграмі, модницям настав час поступово прибирати зі свого гардероба такі тренди як мікросумки, комірці, крокси, взуття з хутром, авоськи, вкорочені джинси, шаховий принт.

Мікросумки

Тренд на міні йде. Зверніть увагу на інші моделі сумок.

Комірці

Сукні та блузи з величезними комірами вже краще не розглядати для покупки. Маленькі сорочкові комірці — актуальні.

Розрізи по боках

Швидкий тренд. Зараз джинси з глибокими розрізами з обох боків краще не брати.

Великий ланцюг

Взуття та сумки з декором, великими ланцюгами вже не актуальні. Особливо у "золоті".

Крокси

Дуже неоднозначна модель. І нарешті вони втрачають актуальність.

Взуття з хутром

Взуття з декором хутра якщо і купувати, то для дачно-домашніх образів.

Авоськи

Сумки авоськи вибувають із розряду актуальних.

Укорочені джинси

Сильно укорочені моделі джинсів втрачають актуальність. Ті, що відкривають щиколотки — носимо.

Шаховий принт

Жваво увірвався в тренди і так само швидко зник.

Раніше "Телеграф" писав, як оживити літній образ за допомогою стильних аксесуарів та взуття. Також раніше стиліст розповіла, які плащі будуть модними восени 2022 року.