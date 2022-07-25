Бахрома, ланцюги та низька посадка: які речі будуть актуальними восени 2022 року (фото)
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Осіння "підказка", яка допоможе підготуватися до нового сезону.
Попри те, що літо в самому розпалі, і магазини забиті трендовими сукнями та спідницями-міні, не зайвим буде вже й подумати про наступний сезон — холодну осінь.
Стиліст Рита Степанченко у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася модною шпаргалкою вже на осінь 2022, щоб модниці мали більше часу, щоб ознайомитися з усіма трендами нового сезону, і визначитися, а то й почати купувати своїх "фаворитів". Тобто поповнювати свій осінній гардероб новими та стильними речами.
Які речі будуть актуальні восени 2022 року⠀
- Напівпрозорі матеріали та видима нагота. ⠀
- Стиль домінатрікс — шкіряні корсети, шкіра, total black, лак, вініл та кетсьюти.
- Спідниця міні залишається на холодний сезон. Краще вибирати моделі з твіду, шкіри та щільної вовни, які тримають форму.⠀
- Актуальні відтінки: червоний, рожевий, фіолетовий, шоколадний.
- Корсети. ⠀
- Шкіра – всі шкіряні вироби (від тренчів до шортів) будуть актуальними.⠀
- Бахрома, ланцюги, низька посадка, майки, стиль 90-х та 2000-х.
- Вирізи та розрізи.
Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 вважаються неоднозначними.