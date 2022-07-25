З вирізами чи у клітинку? 6 розкішних варіантів літніх суконь, які зроблять із вас принцесу (фото)
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Сукні — це найзручніша річ у літньому гардеробі
Легких суконь у літньому гардеробі має бути багато! Вдягла і побігла. Все обдувається, можна вибрати варіант вільніший, щоб його зовсім не відчувати.
Стиліст Тетяна Бєлявіна склала добірку суконь — буде на що орієнтуватися, коли вибиратимете собі черговий екземпляр. Експерт нагадує, що варто мати перед очима сучасні варіанти, щоб не вибрати те, що вже років з десять вибирати не варто, але воно вперто продається в магазинах.
Для цього уважно дивіться на:
- силуети
- довжину
- вирізи
- силует спідниці
Топ 6 варіантів літніх суконь
Однотонні лляні сукні
Сукні з драпіруванням
Сукні з вирізами
Сукні у клітку
Сукні — кроше
Трикотажні сукні
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