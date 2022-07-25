З вирізами чи у клітинку? 6 розкішних варіантів літніх суконь, які зроблять із вас принцесу (фото)

Сукні — це найзручніша річ у літньому гардеробі

Легких суконь у літньому гардеробі має бути багато! Вдягла і побігла. Все обдувається, можна вибрати варіант вільніший, щоб його зовсім не відчувати.

Стиліст Тетяна Бєлявіна склала добірку суконь — буде на що орієнтуватися, коли вибиратимете собі черговий екземпляр. Експерт нагадує, що варто мати перед очима сучасні варіанти, щоб не вибрати те, що вже років з десять вибирати не варто, але воно вперто продається в магазинах.

Для цього уважно дивіться на:

силуети

довжину

вирізи

силует спідниці

Топ 6 варіантів літніх суконь

Однотонні лляні сукні

Сукні з драпіруванням

Сукні з вирізами

Сукні у клітку

Сукні — кроше

Трикотажні сукні

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