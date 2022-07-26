Більше ніколи так не робіть: антитренди макіяжу у 2022 році (фото)

2022-го року в тренді натуральність.

Не варто забувати, що мода не стоїть на місці, і щосезону тренди змінюються. Щоб не виглядати безглуздо і негарно, важливо знати від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, а також не потрібно забувати і про стильний макіяж.

Стиліст nusha_kudri на своїй сторінці в Інстаграм розповіла та показала, які тренди у макіяжі 2022 пішли в минуле. Ці варіанти вже давно не модні.

Антитренди у макіяжі 2022

Нарощені вії "3D ефект", "Голлівуд" — такі варіанти виглядають дуже неприродно. Якщо вже й нарощувати, краще вибирати класику. А загалом у моді натуральність.

Хайлайтер, який впадає у вічі здалеку — такий макіяж утворює "дзеркало" на шкірі, що виглядає дуже некрасиво.

Графічні брови — ніяких чітких кордонів, незграбних і широких моделей. У моді — природність і м’які, повітряні, на вигляд не зворушені брови. Головне, щоб вони були доглянутими та з правильною формою.

Контуринг — краще вибрати легкий і природний бронзатор, який має бути м’яким та непомітним.

Простота на очах – краще вибрати легкі та прості техніки, без різких градієнтів та графіки. Ніякого інстамейкапу з яскравими квітами та щільним тоном.

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші влітку 2022 року.