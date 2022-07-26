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Сітки, бахрома, кроше: стиліст назвала тренди спідниць, які будуть актуальні восени (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які спідниці будуть модними восени 2022 року Новина оновлена 26 липня 2022, 15:56
Які спідниці будуть модними восени 2022 року

Названо дев’ять трендів майбутньої осені у категорії "спідниці"

Спідниці — це найпопулярніший елемент жіночого гардероба. Який би модний образ не створювала представниця прекрасної статі, спідниця чудово вписується у будь-який стиль і підходить для будь-якої фігури.

Стиліст та модний блогер Катерина назвала головні тренди спідниць, які будуть актуальні цієї осені. Здебільшого йдеться про фактури та деталі. По довжині та силуетам варто вибирати те, що підходить вашій фігурі та вписується у загальний образ. Міні, максі, міді, прямі, звужені, А-силует — загалом будь-що.

Тенісна спідниця

Тенісна спідниця

Жаті елементи

Жаті елементи спідниця

Комплект

Комплект спідниця

Накладні кишені (карго)

Накладні кишені карго спідниця

Відворот на поясі

Відворот на поясі спідниця

Сітки, бахрома, кроше

Сітки, бахрома, кроше спідниця

Блиск

Блиск спідниця

Денім

Денім спідниця

Вирізи на поясі

Вирізи на поясі спідниця

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#Мода #Спідниці #Тренди #Мода 2022