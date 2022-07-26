Сітки, бахрома, кроше: стиліст назвала тренди спідниць, які будуть актуальні восени (фото)

Названо дев’ять трендів майбутньої осені у категорії "спідниці"

Спідниці — це найпопулярніший елемент жіночого гардероба. Який би модний образ не створювала представниця прекрасної статі, спідниця чудово вписується у будь-який стиль і підходить для будь-якої фігури.

Стиліст та модний блогер Катерина назвала головні тренди спідниць, які будуть актуальні цієї осені. Здебільшого йдеться про фактури та деталі. По довжині та силуетам варто вибирати те, що підходить вашій фігурі та вписується у загальний образ. Міні, максі, міді, прямі, звужені, А-силует — загалом будь-що.

Тенісна спідниця

Жаті елементи

Комплект

Накладні кишені (карго)

Відворот на поясі

Сітки, бахрома, кроше

Блиск

Денім

Вирізи на поясі

Раніше "Телеграф" розповів, який одяг вибрати у спеку, щоб було і зручно, і стильно.