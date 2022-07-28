Сумок багато не буває: стильні варіанти на кожен день, які освіжать будь-який літній образ (фото)
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Стиліст назвала актуальні моделі цього літа
Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і залишається жіноча сумочка. Добре, коли сумка універсальна – є такі моделі, які підходять під будь-який образ, особливо цього літа.
Персональний стиліст Майа Кривобокова розповіла, що при виборі сумки завжди варто враховувати спосіб життя; те, скільки речей носимо із собою; основні кольори та відтінки гардероба.
Актуальні жіночі сумки на літо-2022
Кросбоді
Найуніверсальніша. Розмір може бути будь-який, головне, щоб вона тримала форму.
Сумка шоппер
Для багатьох найоптимальніший варіант. Вміститься все і навіть більше. Може бути м’якої та жорсткої форми.
Сумка для офісу
Жорсткої, як правило, квадратної або прямокутної форми, яка вміщає в себе документи.
Рюкзак
Без зайвого декору, лаконічний дизайн, розмір виходячи з уподобань.
Мінісумка
Прекрасний вибір для тих, кому потрібна сумка як прикраса, а не для функціонала.
Акцентна сумка
Такі сумки підвищують градус стилю та надають образу шарм.
Трендова сумка
Для просунутих модниць. Сумка розповість про вас за вас.
Нагадаємо, що в новому сезоні на піку популярності знаходяться в’язані та солом’яні сумки. Такий аксесуар легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба.