Сумок багато не буває: стильні варіанти на кожен день, які освіжать будь-який літній образ (фото)

Стиліст назвала актуальні моделі цього літа

Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і залишається жіноча сумочка. Добре, коли сумка універсальна – є такі моделі, які підходять під будь-який образ, особливо цього літа.

Персональний стиліст Майа Кривобокова розповіла, що при виборі сумки завжди варто враховувати спосіб життя; те, скільки речей носимо із собою; основні кольори та відтінки гардероба.

Актуальні жіночі сумки на літо-2022

Кросбоді

Найуніверсальніша. Розмір може бути будь-який, головне, щоб вона тримала форму.

Сумка шоппер

Для багатьох найоптимальніший варіант. Вміститься все і навіть більше. Може бути м’якої та жорсткої форми.

Сумка для офісу

Жорсткої, як правило, квадратної або прямокутної форми, яка вміщає в себе документи.

Рюкзак

Без зайвого декору, лаконічний дизайн, розмір виходячи з уподобань.

Мінісумка

Прекрасний вибір для тих, кому потрібна сумка як прикраса, а не для функціонала.

Акцентна сумка

Такі сумки підвищують градус стилю та надають образу шарм.

Трендова сумка

Для просунутих модниць. Сумка розповість про вас за вас.

Нагадаємо, що в новому сезоні на піку популярності знаходяться в’язані та солом’яні сумки. Такий аксесуар легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба.