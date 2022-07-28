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Сумок багато не буває: стильні варіанти на кожен день, які освіжать будь-який літній образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які жіночі сумки в моді 2022 року Новина оновлена 28 липня 2022, 12:30
Які жіночі сумки в моді 2022 року

Стиліст назвала актуальні моделі цього літа

Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і залишається жіноча сумочка. Добре, коли сумка універсальна – є такі моделі, які підходять під будь-який образ, особливо цього літа.

Персональний стиліст Майа Кривобокова розповіла, що при виборі сумки завжди варто враховувати спосіб життя; те, скільки речей носимо із собою; основні кольори та відтінки гардероба.

Актуальні жіночі сумки на літо-2022

Кросбоді

Найуніверсальніша. Розмір може бути будь-який, головне, щоб вона тримала форму.

Кросбоді

Сумка шоппер

Для багатьох найоптимальніший варіант. Вміститься все і навіть більше. Може бути м’якої та жорсткої форми.

Сумка шоппер

Сумка для офісу

Жорсткої, як правило, квадратної або прямокутної форми, яка вміщає в себе документи.

Сумка для офісу

Рюкзак

Без зайвого декору, лаконічний дизайн, розмір виходячи з уподобань.

Рюкзак

Мінісумка

Прекрасний вибір для тих, кому потрібна сумка як прикраса, а не для функціонала.

Мінісумка

Акцентна сумка

Такі сумки підвищують градус стилю та надають образу шарм.

Акцентна сумка

Трендова сумка

Для просунутих модниць. Сумка розповість про вас за вас.

Трендова сумка

Нагадаємо, що в новому сезоні на піку популярності знаходяться в’язані та солом’яні сумки. Такий аксесуар легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба.

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#Мода #Сумки #Тренди #Мода 2022