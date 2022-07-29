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Ви не виглядатимете стильно, якщо продовжите використовувати в образах ці застарілі тренди (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що виходить із моди у новому сезоні 2022 року
Що виходить із моди у новому сезоні 2022 року

Названо застарілі тренди, які впевнено втрачають актуальність цього року

Це не означає, що ми цього більше не носимо. Це лише привід "законно" не носити те, що не відповідає внутрішньому відчуттю. Якщо щось зі списку антитрендів нового сезону відображає ваше внутрішнє, а не лише данину моді – будь ласка!

Як наголошує персональний стиліст Майя Кривобокова, супертрендом, який усьому світу скаже яка ви модниця, ці речі більше не є. Просто річ, як і багато з того, що яскраво засяяло, так само швидко згасло.

Головні антитренди-2022

Зелений колір та його відтінки

Зелений колір та його відтінки

Сумка з масивним ланцюгом

Сумка з масивним ланцюгом

Шорти кльош

Шорти кльош

Взуття з ланцюгом

Взуття з ланцюгом

Велосипедки

Велосипедки

Трикотажний костюм

Трикотажний костюм

Джинси слоучі

Джинси слоучі

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитись вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.

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#Мода #Антітренд #Мода 2022