Ви не виглядатимете стильно, якщо продовжите використовувати в образах ці застарілі тренди (фото)

Названо застарілі тренди, які впевнено втрачають актуальність цього року

Це не означає, що ми цього більше не носимо. Це лише привід "законно" не носити те, що не відповідає внутрішньому відчуттю. Якщо щось зі списку антитрендів нового сезону відображає ваше внутрішнє, а не лише данину моді – будь ласка!

Як наголошує персональний стиліст Майя Кривобокова, супертрендом, який усьому світу скаже яка ви модниця, ці речі більше не є. Просто річ, як і багато з того, що яскраво засяяло, так само швидко згасло.

Головні антитренди-2022

Зелений колір та його відтінки

Сумка з масивним ланцюгом

Шорти кльош

Взуття з ланцюгом

Велосипедки

Трикотажний костюм

Джинси слоучі

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитись вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.