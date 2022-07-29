Топ-9 незамінних речей для відпустки: вони підійдуть для будь-якого випадку (фото)

Ці речі точно не будуть зайвими

Часто буває так, що береш із собою цілу валізу одягу, а в результаті не одягаєш навіть половини. Щоб уникнути такої ситуації, потрібно заздалегідь продумати свій відпускний літній гардероб, а краще скласти капсулу, взявши мінімум речей, прибравши все непотрібне, при цьому маючи велику кількість різних поєднань.

Стиліст та модний блогер SAMAL SAN зібрала 9 позицій, які точно не будуть зайвими.

Купальники

Бажано, як мінімум, два — так і засмага рівномірніше ляже, і покрасуватися на березі моря випаде зайва можливість.

Велосипедки + топ

Такий комфортний костюм підійде для активного відпочинку та зручний тим, що з ним можна скласти масу образів як з повним комплектом, додавши поверх вільну сорочку та сандалії, так і використовуючи верх і низ окремо.

Сорочка

Льняна чи бавовняна вільна сорочка – річ номер один серед речей у поїздку. Її можна накинути поверх купальника на пляж, вона служитиме і другим шаром у міських образах, і самостійним верхом у поєднанні із шортами/бермудами/спідницями.

Футболки та топи

Пара футболок і топів різного фасону та кольору, які будуть поєднуватися з іншими речами за стилем та забарвленням.

Теплий верх

Жакет, світшот або кардиган із довгими рукавами для прохолодної погоди, особливо у спекотних країнах вечорами. Також він стане в нагоді, якщо не любите мерзнути в літаку або аеропорту.

Сукня/сарафан

Легка повітряна сукня або сарафан для денних прогулянок. Можна і те, і інше.

Шорти

Бавовняні та джинсові, можна взяти одні довші – бермуди, а другі – коротші.

Низи

Вільні штани з легкої натуральної тканини та спідниця.

Взуття та аксесуари

Капелюх, пляжна сумка або невелика сумка кросбоді. З взуття цілком достатньо буде сланців, зручних відкритих сандалів та пари кед.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі вже давно застаріли та чим замінити антитренди-2022. Серед них – перевантажений макіяж, "зимові" сумки, силіконові бретельки, натягнута майка та багато інших модних фейлів.