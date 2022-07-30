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Топ літніх суконь-2022: стиліст назвала найтрендовіші моделі для жіночних образів у новому сезоні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які сукні у моді влітку 2022 року Новина оновлена 30 липня 2022, 11:48
Які сукні у моді влітку 2022 року

Розповідаємо, які вбрання вибрати, щоб виглядати стильно та жіночно цього літа

Легкі літні сукні – це просто, зручно та красиво. Вони підходять будь-якому типажу, і, що найголовніше, у цих гарних вбраннях не так спекотно влітку.

Стиліст Ольга назвала найактуальніші сукні на літо, які знадобляться вам і в новому сезоні. Головне, щоб сукня підкреслювала переваги фігури.

Чайні сукні

Чайні сукні

Яскраві сукні

Яскраві сукні

Облягаючі сукні в квітковий принт

Облягаючі сукні в квітковий принт

Лляні сукні

Льняні сукні

Білі невагомі сукні

Білі невагомі сукні

В’язані сукні

В’язані плаття

Чорні мінімалістичні сукні

Чорні мінімалістичні сукні

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні більше не є актуальними влітку 2022 року.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди #Мода 2022