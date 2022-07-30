Топ літніх суконь-2022: стиліст назвала найтрендовіші моделі для жіночних образів у новому сезоні (фото)
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Розповідаємо, які вбрання вибрати, щоб виглядати стильно та жіночно цього літа
Легкі літні сукні – це просто, зручно та красиво. Вони підходять будь-якому типажу, і, що найголовніше, у цих гарних вбраннях не так спекотно влітку.
Стиліст Ольга назвала найактуальніші сукні на літо, які знадобляться вам і в новому сезоні. Головне, щоб сукня підкреслювала переваги фігури.
Чайні сукні
Яскраві сукні
Облягаючі сукні в квітковий принт
Лляні сукні
Білі невагомі сукні
В’язані сукні
Чорні мінімалістичні сукні
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні більше не є актуальними влітку 2022 року.