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Як носити класичні шорти цього літа: добірка стильних образів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Без стильних шортів влітку обійтися неможливо Новина оновлена 31 липня 2022, 13:35
Без стильних шортів влітку обійтися неможливо

Модна підказка, як правильно поєднувати класичні шорти у стильному образі.

Шорти – це один із обов’язкових елементів літнього гардероба. Вони практичні, зручні, а велика кількість різних фасонів допоможе кожній модниці підібрати собі той варіант, який їй підійде. Зазначимо, що також уже кілька сезонів не втрачають своєї актуальності і шорти-бермуди, тому вони є чудовою інвестицією на майбутні сезони.

Стиліст Файїла у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком faila_spb, поділилася добіркою стильних образів на літо із шортами класичного крою, а також розповіла, які варіанти найкраще обирати у 2022 році. Вона зазначає, що шорти можуть бути різної довжини і кольору, також пошиті як з єдиного полотна, так і з відворотами. Непоганими будуть варіанти з костюмної тканини/льону, а також прямого крою або трапецієподібної форми.

Як носити класичні шорти влітку 2022

  • З класичними сорочками/блузками.
  • Футболкою/майкою алкоголічкою/кроп-топом/асиметричним топом/топом бандо/бралетом.
  • Топом із коміром поло/трикотажним топом/крихою.
  • Із костюмним жилетом.
  • З піджаком (як другий шар).

Підбірка стильних образів із шортами на літо:

Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.

Теги:
#Мода #Стиль #Шорти