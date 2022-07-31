Як носити класичні шорти цього літа: добірка стильних образів (фото)

Модна підказка, як правильно поєднувати класичні шорти у стильному образі.

Шорти – це один із обов’язкових елементів літнього гардероба. Вони практичні, зручні, а велика кількість різних фасонів допоможе кожній модниці підібрати собі той варіант, який їй підійде. Зазначимо, що також уже кілька сезонів не втрачають своєї актуальності і шорти-бермуди, тому вони є чудовою інвестицією на майбутні сезони.

Стиліст Файїла у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком faila_spb, поділилася добіркою стильних образів на літо із шортами класичного крою, а також розповіла, які варіанти найкраще обирати у 2022 році. Вона зазначає, що шорти можуть бути різної довжини і кольору, також пошиті як з єдиного полотна, так і з відворотами. Непоганими будуть варіанти з костюмної тканини/льону, а також прямого крою або трапецієподібної форми.

Як носити класичні шорти влітку 2022

З класичними сорочками/блузками.

Футболкою/майкою алкоголічкою/кроп-топом/асиметричним топом/топом бандо/бралетом.

Топом із коміром поло/трикотажним топом/крихою.

Із костюмним жилетом.

З піджаком (як другий шар).

Підбірка стильних образів із шортами на літо:

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.