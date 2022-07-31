Шкільний гардероб для дівчат: як затьмарити однокласниць за допомогою одягу (фото)

Стильна добірка для школярок старшого віку

Старшокласниці не менше дорослих хочуть виглядати стильно та красиво. За шкільною партою сучасні дівчата проводять більшу частину дня, і хоча навчальний рік у школярів проводитиметься під час воєнного стану, хвалитися стильними обновками ніхто не забороняв.

Персональний стиліст Майя Кривобокова розповіла, що обов’язково має бути у гардеробі старшокласниці у новому сезоні. Експерт поділилася добіркою стильних базових речей для школярок старшого віку. Мами дівчат також можуть знайти для себе подібні речі і "помоднічати" нарівні зі своїми дочками.

Сорочка

Краще мати 2-3 сорочки різного фасону. Короткий, довгий рукав, із бавовни, із сатини, щоб образи виглядали по-різному.

Штани

Можуть бути як в підлогу, так і вкорочені. Не варто вибирати надто короткі моделі, взимку у таких буде некомфортно.

Спідниця

Найактуальніші — спідниці теніски. Для школи підійдуть і трапеції, і спідниці прямого крою. Шкіряні спідниці перейшли до бази.

Сукні

Шкільні сукні, при досить розслабленому дрес-коді, стануть чудовою різноманітністю у шкільному гардеробі.

Верхній шар

Те, чим точно не варто нехтувати, якщо хочеться виглядати стильно. Жакет, жилет – естетично та функціонально.

Теплий шар

В’язаний жилет, кардиган, джемпер — надівши зверху на сорочку або водолазку, образ буде цікавішим і зігріє в найхолоднішу пору.

Аксесуари

Хтось любить винятково рюкзаки, але це зовсім не обов’язково. Шоппер або тоут цілком можуть бути доречні та зручні.

Взуття

Лофери та Мері Джейн. Стиль преппі вийшов далеко за межі школи, актуальні мінімалістичні моделі та моделі з декором.

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