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Що носити, якщо джинси та футболки набридли: зручні та стильні ідеї на кожен день (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим замінити джинси та футболки влітку Новина оновлена 01 серпня 2022, 11:31
Чим замінити джинси та футболки влітку

Ловіть стильні літні варіанти та сміливо експериментуйте!

Коли навіть найтрендовіші джинси та комфортні футболки вже неабияк набридли, і не піднімають настрій навіть найстильніші з ними комбінації, на допомогу приходять стилісти, які запропонують натомість не менш зручні вбрання на літо.

Стиліст Настя Хохлова розповіла, чим можна замінити джинси та футболки у новому сезоні, щоб було і модно, і комфортно навіть у найспекотнішу погоду. Експерт радить сміливо експериментувати з речами, наведеними нижче.

Штани + майка

штани + майка

Спідниця міді + топ

Спідниця міді + топ

Штани + укорочений жакет

Штани + укорочений жакет

Розслаблений костюм

Розслаблений костюм

Вільні штани + топ

Вільні штани + топ

Сукні

Сукні

Спідниця міні + топ

Спідниця міні + топ

Шорти + топ + сорочка

Шорти + топ + сорочка

Джинсові шорти + топ

Джинсові шорти + топ

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.

Теги:
#Мода #Тренди #Мода 2022