Що носити, якщо джинси та футболки набридли: зручні та стильні ідеї на кожен день (фото)
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Ловіть стильні літні варіанти та сміливо експериментуйте!
Коли навіть найтрендовіші джинси та комфортні футболки вже неабияк набридли, і не піднімають настрій навіть найстильніші з ними комбінації, на допомогу приходять стилісти, які запропонують натомість не менш зручні вбрання на літо.
Стиліст Настя Хохлова розповіла, чим можна замінити джинси та футболки у новому сезоні, щоб було і модно, і комфортно навіть у найспекотнішу погоду. Експерт радить сміливо експериментувати з речами, наведеними нижче.
Штани + майка
Спідниця міді + топ
Штани + укорочений жакет
Розслаблений костюм
Вільні штани + топ
Сукні
Спідниця міні + топ
Шорти + топ + сорочка
Джинсові шорти + топ
Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.