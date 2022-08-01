Не тільки шопер і рюкзак: топ-6 сумок, без яких не обійтися у вашому гардеробі (фото)

Цього літа вибір модних сумок приємно дивує

Цього літа дизайнери представили масу стильних варіантів сумок. Багато актуальних моделей годяться не тільки для літа, а й доповнюватимуть осінні луки. Головне вибрати сучасну сумку, яка завершить ваш образ та підкреслить обізнаність у тенденціях.

Про тренди на сумки цього сезону пише стилістка під ніком alishka_alisha в Instagram. За її словами, при виборі сумки завжди слід враховувати ваш спосіб життя та те, скільки речей ви регулярно носите із собою. Звичайно ж, потрібно пам’ятати і про основні кольори та відтінки, які є у вашому гардеробі.

Доповнять багато образів цього літа і восени кросбоді. Краще, щоб сумка була виконана із твердого матеріалу: так вона триматиме форму.

Стильний вибір

Будь-якій модниці не обійтися без сумки-шопера. Це, мабуть, найпрактичніший і найбільш місткий варіант. Зараз у тренді як шопер з м’якої тканини, так і з більш щільними фактурами.

Не тільки зручно, а й модно

Маст хев — офісна сумка, яка повинна мати чітку форму і вміщати всі необхідні документи.

Для ділових образів

Ще одне комфортне рішення – рюкзак. Стилістка рекомендує вибирати моделі без зайвого декору та з лаконічним дизайном, щоб сумка була максимально універсальною і підійшла під будь-який лук.

Деталей має бути мінімум

А от якщо потрібно вийти у люди, то з собою можна взяти модні мінісумки. Цей варіант функціональніший, ніж класичні клатчі.

Акцент образу

Як мінімум одна сумка у вашому гардеробі, впевнена стилістка, має бути іміджевою. Незвичайна форма, фактура, дизайн чи колір забезпечать акцент в образі та зададуть йому настрій.

Оригінальні сумки доповнять образ

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття в моді влітку 2022 року. Залишаються актуальними як босоніжки з тонкими ремінцями, так і дуті шльопанці на масивній підошві.