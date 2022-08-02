Тракторні підошви, яскраві забарвлення та масивні ланцюги: яке взуття слід носити восени 2022 року (фото)

Перш ніж вирушати в магазин по осінню пару взуття, не зайвим буде ознайомитися з трендами сезону.

На календарі серпень, а це означає, що вже не за горами холодна золота осінь. Погода поступово змінюватиметься і ставатиме все холоднішою та холоднішою. Щоб стильно зустріти новий сезон, потрібно заздалегідь підготуватися та ознайомитись з його трендами. Ми вже писали, які речі будуть актуальні восени, а тепер хочемо розповісти, на яке взуття варто звернути свою увагу.

Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, у якому наочно показала різні варіанти однієї моделі взуття на прикладі антитренд/база/тренд. Також вона дала кілька рекомендацій щодо вибору осіннього взуття.

Як правильно вибирати взуття на осінь

Купуючи бежеве/біле/кольорове взуття, завжди аналізуйте — чи це впишеться у ваш гардероб. До світлого взуття більше підходять світлі джинси, штани, тілесні матові колготки, якщо ми говоримо про сукні/спідниці.

Також важливо спиратися на свій стиль та спосіб життя. Якщо ви активна, рухлива і любите комфорт — можливо вам більше підійдуть моделі на плоскому ходу: челсі, кросівки, черевики. А якщо ви любите елегантний та класичний стиль, то придивіться до чобіт та ботильйонів.

Яке взуття в тренді восени 2022

У тренді яскраві моделі — базовий гардероб із чорного, бежевого, білого та сірого кольорів порядком набрид, тому нотка різноманітності не завадить. Однак за такої яскравої покупки варто розуміти, з чим носити це взуття.

Також не втрачають своєї актуальності масивні ланцюги, об’ємні та тракторні підошви, квадратні миси.

Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 вважаються неоднозначними.