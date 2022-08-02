Як вибрати стрижку влітку-2022: найкращі варіанти, які зроблять будь-який образ дуже стильним (фото)

У стрижках цього року важливо не що носити, а як

Принципово нових варіантів стрижок ще не винайшли, але є нюанси оформлення: елементи гранжу, ретро, чіткий зріз, рвані пасма, шари. Саме такі деталі роблять звичайні стрижки стильнішими. Про антитренди жіночих стрижок ми писали раніше.

Головне правило — все завжди адаптуємо, зазначає іміджмейкер Оксана Денісова. Без гармонії у портретній зоні ідеального образу не досягти. "Це дозволяє підібрати стрижку індивідуально та уникнути ситуацій, коли, наприклад, молодій матусі підбираються стрижки, які виглядають гармонійно лише з укладкою, а в реальному житті доставляють дискомфорт", — пише експерт.

Звісно, потрібно вибирати з актуальних зачісок. Але якщо зачіска вважається модною, але не підходить за типажем, формою обличчя, пропорціями фігури, гармонійно ви з нею виглядати не будете. На жаль! Все-таки треба дивитися на індивідуальні особливості зовнішності і розуміти, як воно буде виглядати загалом. Тому, що цілісність є основою будь-якого бездоганного образу.

Боб

Найактуальніша та стильна стрижка останнього десятиліття. Може бути косий зріз, геометрія, асиметрія зачіски, глибокий проділ. Актуальні кучері та хвилі. Боб може витягнути обличчя, якому не дістає довжини або звузити широке обличчя.

Каре

До лінії підборіддя, нижче або вище, з чубчиком або без. М’які лінії, з об’ємом або графіка та гладкість стрижки – все це залежить від особливостей обличчя та пропорцій. Також важливим є оформлення стрижки: з коротким або подовженим чубчиком, глибокий або прямий підбір.

Гарсон

Короткі стрижки, драбинка — все це варіації стрижки гарсон. Брутальність та мужність стрижки компенсується чіткими лініями обличчя, вилиць та підкресленим макіяжем з аксесуарами у обличчя. А також варіанти укладки: чіткі лінії або художнє безладдя.

Паж

Ця вінтажна стрижка із сучасними укороченими варіаціями.

Піксі

Варіант без коротко поголених скронь і потилиці виглядає жіночніше і гармонійніше. А вкорочений варіант з поголеними скронями — жінкам з яскравими рисами обличчя, чітко окресленим вилицям та худорлявою статурою.

Каскад

Нестаріюча класика для видовженого волосся. У волосся весь об’єм розділений на 2 довжини — більш коротку і довгу і можливе філіровка. Каскад не рекомендується для тонкого волосся, навпаки, більше підходить для густого та об’ємного.

Чубчик

Цього року у моді багато різних варіацій чубчика. Короткий прямий, і довгий прямий (закриває брови), подовжений ретро-чубчик з глибоким проділом і рваний чубчик, чубчик-шторка і т.д.

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші влітку 2022 року.