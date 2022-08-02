З чим носити трендове взуття літа-2022: добірка стильних ідей від стиліста (фото)

Не вирушайте на шопінг, доки не вивчите тренди цього сезону

Ви навіть не уявляєте, наскільки важливу роль відіграє взуття у створенні образу. Можна як створити супер комплект, так і зіпсувати його геть неправильною парою.

Модний блогер Алекса Євдокимова розповіла, з чим поєднувати трендові моделі взуття літа 2022 року, щоб образ завжди виходив дуже стильним, актуальним та неповторним.

Масивні сандалі. "Татусеві" сандалі

Підходить до всіх елементів одягу.

Дуті сандалі

Міксуйте зі спортивними та авангардними (незвичайними) образами.

Босоніжки/Мюлі з рафії

Яскраве незвичайне взуття завжди додає "перчик" у образ.

Плетені/Дуті босоніжки

Лаконічні базові образи із таким взуттям перейдуть на новий рівень моди.

Плетене взуття

Прекрасно поєднується з одягом із бавовни, льону, натуральних тканин.

Кросівки

Носимо зі спортивними образами. Але і зі спідницями, сукнями також не забуваємо.

Кеди на платформі

Актуально вибирати їх на більш високій підошві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб літнє взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якого літнього взуття.