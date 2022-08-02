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З чим носити трендове взуття літа-2022: добірка стильних ідей від стиліста (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модне літнє взуття у 2022 році
Модне літнє взуття у 2022 році

Не вирушайте на шопінг, доки не вивчите тренди цього сезону

Ви навіть не уявляєте, наскільки важливу роль відіграє взуття у створенні образу. Можна як створити супер комплект, так і зіпсувати його геть неправильною парою.

Модний блогер Алекса Євдокимова розповіла, з чим поєднувати трендові моделі взуття літа 2022 року, щоб образ завжди виходив дуже стильним, актуальним та неповторним.

Масивні сандалі. "Татусеві" сандалі

Підходить до всіх елементів одягу.

Масивні сандалі

Дуті сандалі

Міксуйте зі спортивними та авангардними (незвичайними) образами.

Дуті сандалі

Босоніжки/Мюлі з рафії

Яскраве незвичайне взуття завжди додає "перчик" у образ.

Босоніжки/Мюлі з рафії

Плетені/Дуті босоніжки

Лаконічні базові образи із таким взуттям перейдуть на новий рівень моди.

Плетені/Дуті босоніжки

Плетене взуття

Прекрасно поєднується з одягом із бавовни, льону, натуральних тканин.

Плетене взуття

Кросівки

Носимо зі спортивними образами. Але і зі спідницями, сукнями також не забуваємо.

Кросівки

Кеди на платформі

Актуально вибирати їх на більш високій підошві.

Кеди на платформі

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб літнє взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якого літнього взуття.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди #Мода 2022