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Як носити трендовий принт літа 2022 — зебру: стильна добірка образів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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З чим носити принт зебра
З чим носити принт зебра

Анімалістичний принт зебра знову набрав шалену популярність.

У 2022 році палітра стильних принтів на літо досить різноманітна, проте одним із найтрендовіших з них є зебра. Крім того, що це дуже гарний і яскравий принт, він стане чудовою альтернативою вже набридлому леопарду.

Стиліст і фешнблогер Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграмі під ніком underapplestyle, наочно показала, як стильно поєднувати цей принт у своєму гардеробі. А також дала кілька важливих порад щодо підбору такого одягу.

Як носити трендовий принт зебра

  • Перше – принт може бути не тільки чорно-білим, але шоколадно-білим, зелено-білим, фіолетово-білим. Однак у кольорі часто виглядає бідніше.
  • Друге – чорно-біла зебра дуже красиво виглядає у поєднанні з яскравими квітами. Особливо з трендовими зеленим, фуксією, рожевим, блакитним, помаранчевим.
  • Третє — якщо ви переживаєте, що такий принт вам не личить, то просто перенесіть його на низ: як спідниця або штани. Або додайте зебру до аксесуарів: сумочка, туфлі або ремінь стануть класним акцентом і урізноманітнять гардероб.
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра

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#Мода #Стиль #Принт