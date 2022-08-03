Як носити трендовий принт літа 2022 — зебру: стильна добірка образів (фото)

Анімалістичний принт зебра знову набрав шалену популярність.

У 2022 році палітра стильних принтів на літо досить різноманітна, проте одним із найтрендовіших з них є зебра. Крім того, що це дуже гарний і яскравий принт, він стане чудовою альтернативою вже набридлому леопарду.

Стиліст і фешнблогер Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграмі під ніком underapplestyle, наочно показала, як стильно поєднувати цей принт у своєму гардеробі. А також дала кілька важливих порад щодо підбору такого одягу.

Як носити трендовий принт зебра

Перше – принт може бути не тільки чорно-білим, але шоколадно-білим, зелено-білим, фіолетово-білим. Однак у кольорі часто виглядає бідніше.

Друге – чорно-біла зебра дуже красиво виглядає у поєднанні з яскравими квітами. Особливо з трендовими зеленим, фуксією, рожевим, блакитним, помаранчевим.

Третє — якщо ви переживаєте, що такий принт вам не личить, то просто перенесіть його на низ: як спідниця або штани. Або додайте зебру до аксесуарів: сумочка, туфлі або ремінь стануть класним акцентом і урізноманітнять гардероб.

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