Манікюр 2022: кольори, з якими будь-який дизайн виглядатиме застарілим (фото)

Манікюр – це важлива складова жіночого образу.

Літній жіночий образ вимагає особливої уваги, особливо при підборі колірних відтінків. Правильно підібраний колір манікюру може як зробити весь образ "багатим", так і геть-чисто спотворити його. Зазначимо, що серед таких колірних рішень є і досить популярні варіанти, проте все ж таки не варто їх вибирати.

Неактуальними кольорами, з якими будь-який нейл-дизайн виглядатиме застарілим, поділилося видання prostoway. Їх звичайно набагато більше, проте ми виділимо лише п’ять найпоширеніших.

Антитренди манікюру 2022: кольори, від яких потрібно відмовитись

Салатовий — його пік популярності був далекого 2018 року. Якщо ви хочете зробити зелений манікюр, то краще звернути увагу на актуальніші варіанти — нефритовий, оливковий або смарагдовий.

Аквамарин — ні, ні і ще раз ні. Бажаєте, щоб ваші нігті нагадували вам про море – вибирайте актуальніші відтінки синього.

Перламутровий бордовий – попри популярність нульових, цей лак разом із цими трендами не повернувся. Бажаєте, щоб ваші нігті блищали — зверніть на перлинні варіанти.

Срібний дуже популярний колір, особливо в зимовий час. Однак його пора вже минула, і передати зимовий настрій краще за інші холодні відтінки.

Неоново-жовтий — буквально минулого року це був один із топових кольорів не лише у дизайні нігтів, а й у принципі у фешн-індустрії. Однак цей час уже минув, і у 2022 році пальму першості у жовтого забрали яскраво-рожевий та помаранчевий відтінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати модну сукню цього літа : є кілька нюансів, які дозволять вам залишатися стильною та сучасною.

Також ми писали, що цього сезону в моду увійшли нові моделі сонцезахисних окулярів. Дізнайтесь, які окуляри найтрендовіші в 2022 році.