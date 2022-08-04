"Гарячі" тренди сезону: які вибрати джинси, щоб бути стильною цього літа (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 51
Стильні фотоприклади актуальних моделей джинсів
Перед тим, як вирушити на шопінг за новою парою, слід ознайомитися з трендами джинсів літа 2022 року.
Стиліст Катерина (@keepcalmgetstylish) в Інстаграмі назвала п’ятірку найтрендовіших варіантів, з якими ваш образ буде актуальним та стильним у новому сезоні.
"Передбачаючи питання про скінні: носимо за адекватної стилізації (частіше це об’ємний верх, що перекриває зону стегон) у чорному, сірому, молочному кольорі, без декору", — зазначає експерт. Також модний блогер наголошує, що йдеться про крій, а не про деталі, але варто мати на увазі, що декор у принципі можливий. Особливо у вигляді розрізів, рваностей, навіть пір’я та страз, а також накладних кишень (карго). Але в плані "прикрас", все дуже залежить від виконання.
Приклади актуальних моделей джинсів-2022
Одні з найбільш базових і довгограючих з точки зору актуальності — вільні прямі джинси середньої або високої посадки, повної довжини або вкорочені 7/8.
Wide leg джинси широкого крою на високій посадці, повної довжини актуальні вже не перший сезон, і поки що не залишають модну повістку.
Джинси гіпероверсайз на будь-якій посадці — "найгарячіший" тренд цього сезону.
Легкий кльош знову ж таки на будь-якій посадці — теж однозначне так!
Момс і банани не на вістрі, проте цілком носибельні.
Раніше "Телеграф" писав, як носити білі джинси, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.