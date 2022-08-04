Що буде в моді восени-2022: названо п’ять головних трендів (фото)

Восени в тренді буде одразу три кольори

Вересень вже на за горами, а значить настав час замислитися над вашим осіннім гардеробом. Речі для холодної погоди повинні бути не тільки комфортними, а й стильними. До того ж, стилісти вже зараз розкривають головні тенденції майбутньої осені. Тому є можливість підготувати свій гардероб до холодів завчасно.

Про те, які кольори, фактури, акценти, силуети та прийоми будуть у моді восени 2022 року, пише стилістка під ніком watchingukraine у Instagram. Виходячи з її рекомендацій, є щонайменше п’ять трендів майбутнього сезону, до яких варто придивитися вже зараз.

Які кольори будуть у моді восени-2022

У топ-5 трендів осені-2022 увійшли відразу три кольори, які домінують на подіумах. Це відтінки коричневого, фіолетового та червоного. Ці кольори можна використовувати як у верхньому одязі, так і для інших теплих виробів. Стильно виглядають монохромні луки.

Шоколадний колір та його відтінки у тренді осені-2022

Восени буде в моді одяг фіолетового кольору

У трійку головних кольорів сезону потрапив червоний

Осінні тренди-2022

Що стосується фактур, то актуальною цієї осені залишиться шкіра, яка давно полюбилася багатьом модницям. З цього матеріалу створюють масу виробів, починаючи від взуття та курток та закінчуючи брюками та ременями.

Шкіряні акценти зроблять осінній лук суперстильним

Якщо ж ви хочете додати в осінній образ модний акцент, то це можуть бути вирізи. Сміливо та незвичайно виглядають оригінальні костюми з вирізами. Звичніші вирізи на такому одязі, як футболки й сукні.

Тренд на вирізи переходить із літа в осінь

Раніше "Телеграф" розповів, які плащі, пальта і тренчі будуть у моді восени 2022 року та що краще обрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.