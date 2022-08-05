Як носити шорти-велосипедки цього літа: добірка стильних формул (фото)

Облягаючі шорти-велосипедки — це універсальне вбрання, яке до речі дуже любила принцеса Діана.

Шорти – це один із базових елементів літнього гардероба кожної модниці, і в сезоні 2022 у тренді виявилося безліч різних моделей: від ультракоротких шортів до бермудів. І також не втрачають своєї актуальності велосипеди, які вже кілька сезонів є літнім маст-хевом.

Стиліст Фаїла у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком faila_spb, зазначила, що такі шорти — зовсім не антитренд, як можуть писати деякі стилісти або ті, хто себе вважає. Щобільше, в 2022 році велосипедки взагалі набули другого дихання, тому спокійно можна додавати їх у свій гардероб.

Також стиліст розповіла, як правильно носити велосипеди у 2022-му році, а точніше наочно на прикладах показала. Зазначимо, що такі шорти універсальні, і їх можна одягати і під топ, і під довгі або великі футболки оверсайз, з піджаками і т.д. Зазначимо, що якщо вас бентежить відкриття пахової зони, то її завжди можна "прикрити" іншими речами — футболкою, сорочкою чи піджаком.

Як стильно носити та поєднувати велосипеди влітку 2022

Раніше "Телеграф" розповідав про гарячі тенденції літа-2022 щодо взуття. У моді безліч фасонів і моделей — від трендових дутих шльопанець до елегантних босоніжок з тонкими ремінцями.

А також ми писали, як вибрати тканину влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. За словами стиліста, є кілька важливих нюансів.