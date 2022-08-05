Як заміксувати літні речі з осіннім гардеробом: 3 модні прийоми (фото)

Стилістка розповіла, які речі з літа з легкістю стануть частиною гардеробу у холодний період

Не за горами вересень, тож уже час замислюватися над осіннім гардеробом. Не поспішайте скуповувати всі тренди сезону осінь-2022, адже деякий одяг на період похолодання варто прихопити з літніх нарядів. Головне: вміти поєднувати літні речі в осінніх луках.

Про те, як заміксувати одяг із літнього гардеробу восени 2022 року, пише стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. Вона наводить у приклад щонайменше три модні способи використовувати літні речі в осінній період.

За словами стилістки, зазвичай ми купуємо вдвічі більше літніх речей, ніж міжсезонних і зимових. Деякий одяг ми звикли відразу ховати в шафу, вважаючи, що він занадто відкритий і недоречний для холодної погоди. Однак не поспішайте "чистити" гардероб. На думку стилістки, багато літніх речей легко впишуться в осінні образи.

Стилістка виділила три предмети літнього гардеробу, які стануть у нагоді і восени:

По-перше, улюблені кроп-топи годяться і для осінніх луків. Поєднуйте їх з піджаками та штанами, доповнивши стильними аксесуарами й актуальним взуттям. По-друге, восени теж можна вбратися в модну цього літа мікроспідницю. Вона буде доречна, якщо поєднувати її зі светром, жакетом, а взути, наприклад, можна лофери або броги з білими шкарпетками. По-третє, основою для осіннього стильного луку стане повітряна літня сукня. З бомбером і кросівками ви виглядатимете в ній надзвичайно.

Літній топ в осінньому луку

Трендова спідниця стане акцентом луку

Жіночий силует сукні розбавте брутальними аксесуарами

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори та тканини будуть у моді восени 2022 року. Стилісти розповіли, на які тренди майбутнього сезону варто звернути увагу вже зараз.