7 помилок літнього гардероба: як залишатися стильною навіть у +30 (фото)

Ці модні фейли псують будь-який дорогий образ

Напевно, кожна представниця прекрасної статі стикалася з 2-3 модними помилками у своїх літніх образах.

Персональний стиліст Майя Кривобокова вказала на сім головних помилок, які допускаються найчастіше у теплі місяці. Експерт рекомендує звертати увагу на деталі, адже ми не завжди об’єктивно сприймаємо себе збоку.

Добірка топ 7 головних літніх помилок допоможе вам залишатися стильною навіть у +30.

7 помилок літнього гардероба

Помилка №1

Сукня з тонкої трикотажної тканини підходить хіба що для пляжного відпочинку. У міських умовах таке вбрання виглядає дешево та недоречно.

Помилка №2

Майки, білі сорочки, відкриті спини, світлі штани та легкий денім вимагають відповідної спідньої білизни.

Помилка №3

Якщо ваш шлях не лежить у бік води та піску, то варто забути про улюблені гумові в’єтнамки. Можна замінити на шкіряні або вибрати стильні на підборах.

Помилка №4

Літні сукні та босоніжки, доповнені бежевими колготками, — це моветон, що не обговорюється.

Помилка №5

Хоч би як гріло сонце, важливо пам’ятати, що відкривати варто або ноги, або зону декольте. Це правило залишається незмінним навіть тоді, коли хочеться максимально позбутися одягу.

Помилка №6

Не варто надягати надто вузькі речі. У спеку куди приємніше, коли повітря циркулює між тілом та одягом. Та й виглядає естетичніше.

Помилка №7

Одяг чорних тонів нечасто зустрінеш у літнє пекло, але на туфлі та сумки багато хто не звертає такої пильної уваги. З легкими сукнями це дуже дивно.

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