Не тільки з джинсами: як і з чим стильно поєднувати кардиган (фото)

Не варто поєднувати короткий кардиган з брюками, що обтягують.

Попри те, що літо ще в самому розпалі, потроху можна збирати свій осінній гардероб, тим більше, що стилісти вже розкрили деякі головні тенденції майбутнього сезону. Однією з речей, яка, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності є кардиган. Це дуже стильна річ, яка часто є "перехідником" від легких піджаків до осінніх курток.

Найчастіше кардигани поєднують із джинсами, проте стиліст Євгенія Хаєт не згодна з цим. На своїй сторінці в Інстаграм вона поділилася модною шпаргалкою, а якій розповіла та показала дев’ять стильних поєднань із кардиганами.

«Знаю, що багато хто носить їх виключно з джинсами. Я ж хочу розвіяти міф про те, що ця річ малофункціональна. - пише стиліст.

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З чим носити кардиган: стильні рішення

Кардиган та джинси

Кардиган та спідниця-міні

Кардиган та спідниця-міді

Кардиган та сукня комбінація

Кардиган та шорти

Кардиган та штани палаццо

Кардиган та шкіряні штани

Кардиган та класичні штани

Подовжений кардиган та джинси-скінні або легінси

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