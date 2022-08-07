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Не тільки з джинсами: як і з чим стильно поєднувати кардиган (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З чим носити кардиган Новина оновлена 07 серпня 2022, 11:36
З чим носити кардиган

Не варто поєднувати короткий кардиган з брюками, що обтягують.

Попри те, що літо ще в самому розпалі, потроху можна збирати свій осінній гардероб, тим більше, що стилісти вже розкрили деякі головні тенденції майбутнього сезону. Однією з речей, яка, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності є кардиган. Це дуже стильна річ, яка часто є "перехідником" від легких піджаків до осінніх курток.

Найчастіше кардигани поєднують із джинсами, проте стиліст Євгенія Хаєт не згодна з цим. На своїй сторінці в Інстаграм вона поділилася модною шпаргалкою, а якій розповіла та показала дев’ять стильних поєднань із кардиганами.

«Знаю, що багато хто носить їх виключно з джинсами. Я ж хочу розвіяти міф про те, що ця річ малофункціональна. - пише стиліст.

З чим носити кардиган: стильні рішення

  • Кардиган та джинси
С чем носить кардиган
  • Кардиган та спідниця-міні
С чем носить кардиган
  • Кардиган та спідниця-міді
С чем носить кардиган
  • Кардиган та сукня комбінація
С чем носить кардиган
  • Кардиган та шорти
С чем носить кардиган
  • Кардиган та штани палаццо
С чем носить кардиган
  • Кардиган та шкіряні штани
С чем носить кардиган
  • Кардиган та класичні штани
С чем носить кардиган
  • Подовжений кардиган та джинси-скінні або легінси
С чем носить кардиган

Раніше "Телеграф" розповів, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року і що краще обрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.

Теги:
#Мода #Стиль #Кардиган