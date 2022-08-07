Які джинси ми носитимемо восени 2022 року: тренди, від яких у захваті всі (фото)

Жіноча народна мудрість — джинсів багато не буває

Це чоловіки можуть обійтись однією класичною парою. Жінкам же потрібні одні під каблук, інші — під плоский хід. 50 відтінків синього, а ще білі, сірі та чорні. Рвані так і рвані по-іншому. А ще із заниженою талією хочеться… Щоб не залишити в магазинах усю зарплату, розбираймось, які джинси будуть актуальні цієї осені.

Модний оглядач vami.ideas в Інстаграмі розповіла, які джинси представниці прекрасної статі носитимуть у майбутньому сезоні. Модницям слід уже зараз придивитися у магазинах до скінні, джинсів з низькою посадкою та труб.

Скінні

Вузькі джинси знову просяться у наш гардероб. Щоб вони виглядали актуально, життєво важливо дотримуватися одного простого принципу — перепаду об'ємів.

Найкраща компанія для скінні — жакет оверсайз, светр, пальто чи косуха. Нарешті ми зможемо зручно і адекватно заправити джинси в чоботи-труби та модні черевики челсі.

Низька посадка

Самий топ — джинси із заниженою лінією талії. Вибирайте широкі моделі, можна навіть на розмір більше за ваш. Низька посадка чудово поєднується з красивим пресом.

Труби

Труби залишаються з нами і нікуди не йдуть. Якщо не можете зважитися на широку модель, не відкладайте. Можливо, ця осінь — останній шанс показати себе світу у розкішних трубах.

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі джинси, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.