Як не потрібно одягатися влітку 2022: помилки, які псують навіть стильний образ (фото)

Ці шість модних порад допоможуть вам бути чарівною.

Часто буває так, що дівчата надивившись або начитавшись модних порад від різних дизайнерів, і ознайомившись з головними тенденціями та трендами сезону, оговтаються на шопінг за найстильнішими речами, або ж намагаються правильно комбінувати речі з того гардеробу, що вже є. На жаль, не завжди ці спроби закінчуються успіхом.

Стиліст Анастасія Михайлова на своїй сторінці в Інстаграм провела розбір льотних образів, в якому вказала на можливі помилки навіть у найпростіших вбраннях. Плюс до всього, вона також розповіла, що потрібно міняти у своєму образі, щоб виглядати трендово та сучасно.

Найпоширеніші помилки у створенні літніх образів

Образи з шортами — варто орієнтуватися на більш сучасні моделі прямого або трапецієподібного крою, а для прилеглих образів можна використовувати велосипеди, але головне — додати більше повітря в такі образи. Це може бути трохи вільна футболка та ремінь, який підкреслить талію, кроп-топ з об’ємними рукавами або моделі корсетного типу або просто другий шар у вигляді вільної лляної сорочки.

Прилягання — це добре, особливо коли хочете підкреслити вашу фігуру, проте використовувати його також потрібно правильно. Можна вибрати літню сукню міні або скласти образ зі спідницею міді, а ось до штанів і топів найкраще додати трохи кольору, фактури та об’єму. Замінивши будь-які прилеглі штани на вільні лляні моделі і доповнивши їх кроп-топом, образ виглядатиме сучасніше.

Сукні-сорочки — це базовий елемент будь-якого літнього гардероба, але потрібно бути обережнішими з моделями міні у стилі сафарі. Їх краще використовувати як другий шар або як подовжену туніку на прилеглі джинси, а ось міні краще вибирати в жіночному стилі або, зверніть увагу на моделі в нульовому стилі, вони дивляться дуже ніжно і романтично, а що ще потрібно влітку.

У відкритих образах намагайтеся подовжити ноги. Цього можна досягти, заправивши верх або вибравши кроп-довжину.

Використовуйте актуальні принти. Квіткові варіанти дуже актуальні, проте звертайте увагу на кольори та малюнок, часто квіти, особливо округлих форм, надають зайвого обсягу та роблять образ більш дорослим. Можна використовувати геометричні принти, тварини принти — вони додають навіть простому образу родзинки.

Літні образи можуть бути досить яскравими і мати складний крій, тому не варто перевантажувати його зайвими аксесуарами або деталями, а от якщо ви вибрали простішу сукню або образ, то тут можна скористатися за допомогою яскравих деталей.

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі джинси, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.