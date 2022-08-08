Який колір буде наймоднішим цієї осені: добірка трендових образів (фото)

Коричневий колір – тренд осені 2022 року

Незабаром літо зміниться осінню, а це означає, що вже зараз варто задуматися про ваш осінній гардероб. До того ж, багато дизайнерів давно представили колекції на наступний сезон, а стилісти активно розповідають про головні тенденції та кольори осені-2022.

Колір, який буде на піку трендів цієї осені, коричневий. Про те, який коричневий одяг вибрати на період холодів і як його поєднувати, щоб виглядати модно, розповіла стилістка Ольга (stilnodostupno) в Instagram.

Як зазначає стилістка, колір майбутнього сезону, схоже, обраний дизайнерами невипадково. Справа в тому, що кольори можуть впливати на наш емоційний стан. А зараз, додає Ольга, нам дуже важко впоратися зі стресом та знаходити сили рухатися далі. Тоді як коричневий колір, що став трендовим для осінньо-зимового сезону, асоціюється зі стабільністю, безпекою і стійкістю.

Цієї осені в моді всілякі фактури та тканини, виконані в коричневому кольорі. Відтінки від шоколадного до цегляного можна використовувати як у верхньому одязі, так і для інших теплих виробів. Неймовірно стильно виглядають монохромні луки.

Свіжий й актуальний вибір для коричневого — одяг зі шкіри: піджаки, тренчі, куртки і навіть костюми із штанами чи спідницями. Не менш ефектно коричневий виглядає, якщо поєднувати його з іншими кольорами. Підійдуть як звичніші комбінації з чорним або бежевим, так і дуже несподівані — зі світло-блакитним.

Колір вигідно виглядає як у верхньому одязі, так і для інших виробів

Монохромні луки та незвичайне поєднання кольорів — справа смаку

Жіночні образи

Луки в одному тоні

Шикарні осінні образи з коричневим

Шкіра – ще один тренд осені

Брючні костюми в чоловічому стилі актуальні цієї осені

Коричневий колір підкорив модні подіуми

Нагадаємо, восени в моді також будуть червоний та фіолетовий кольори. Про те, як їх поєднувати у майбутньому сезоні, раніше розповіла українська стилістка.

Також "Телеграф" повідомляв, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року і що краще обрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.