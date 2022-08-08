Тренди взуття-2022: що буде в моді цієї осені (фото)

Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи

Мода почала диктувати свої правила на осінь, яка, за прогнозами українських синоптиків, розпочнеться рано та принесе із собою сильні похолодання.

Стиліст SAMAL SAN зробила добірку в Інстаграмі, в якій вказала різні моделі взуття, які будуть на піку популярності восени 2022 року — як на підборах, так і комфортніші, на низькому ходу; як на кожен день, так і на вихід, ошатніші.

Лофери

Напівчеревики

Ботильйони

Туфлі

Балетки

Кросівки

Черевики

Чоботи

Раніше стиліст Ольга (stilnodostupno) назвала наймодніший колір цієї осені. Також експерт розповіла про тренди, які будуть актуальні після літа.

Нещодавно "Телеграф" повідомляв, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що краще обрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.