Стиль панк, 2000-ті та костюми в клітинку: найяскравіші тренди осіннього сезону 2022 (фото)

Навіть із найнезвичайніших модних показів можна "витягнути" модні речі на кожен день.

Модні покази на подіумах завжди гіперболізовані, тому часто не зовсім зрозуміло, як перенести стильні речі у повсякденне життя. Тому, ознайомившись із головними тенденціями та трендами сезону, варто після продумати, як можна буде пристосовувати їх до життя та вносити до своїх гардеробів.

Стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як "зрозуміти" модні покази, і показала, які речі будуть на піку популярності цієї осені. Варто зазначити, що у новому сезоні є багато цікавого.

Яна Платонова обрала для своєї добірки основні напрямки та тенденції, з яких можна вичленувати окремі речі та тренди. Наприклад, загальну тенденцію на стиль панк можна "розібрати" на маленькі пазли, і виділити картаті костюми, шипи та футболки з написами. А зі стилю мілітарі можна взяти штани-карго, нульові – це корсети, низька посадка та мікроспідниці.

Основні тренди та модні тенденції осені 2022

Стиль панк

Прозорі тканини та відвертий одяг

"Шкільний" стиль

Стиль "нульових"

Високі чоботи за коліно

Шкіряні вироби, портупеї, ремені та шнурки

Довгі пальта

Джинсовий стиль

Нещодавно "Телеграф" повідомляв, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що краще вибрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.