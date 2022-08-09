Рус

Стиль панк, 2000-ті та костюми в клітинку: найяскравіші тренди осіннього сезону 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Мода на осінь 2022 Новина оновлена 09 серпня 2022, 08:12
Мода на осінь 2022

Навіть із найнезвичайніших модних показів можна "витягнути" модні речі на кожен день.

Модні покази на подіумах завжди гіперболізовані, тому часто не зовсім зрозуміло, як перенести стильні речі у повсякденне життя. Тому, ознайомившись із головними тенденціями та трендами сезону, варто після продумати, як можна буде пристосовувати їх до життя та вносити до своїх гардеробів.

Стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як "зрозуміти" модні покази, і показала, які речі будуть на піку популярності цієї осені. Варто зазначити, що у новому сезоні є багато цікавого.

Яна Платонова обрала для своєї добірки основні напрямки та тенденції, з яких можна вичленувати окремі речі та тренди. Наприклад, загальну тенденцію на стиль панк можна "розібрати" на маленькі пазли, і виділити картаті костюми, шипи та футболки з написами. А зі стилю мілітарі можна взяти штани-карго, нульові – це корсети, низька посадка та мікроспідниці.

Основні тренди та модні тенденції осені 2022

  • Стиль панк
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Прозорі тканини та відвертий одяг
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • "Шкільний" стиль
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Стиль "нульових"
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Високі чоботи за коліно
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Шкіряні вироби, портупеї, ремені та шнурки
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Довгі пальта
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Джинсовий стиль
Основные тренды и модные тенденции осени 2022

Нещодавно "Телеграф" повідомляв, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що краще вибрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.

Теги:
#Мода #Стиль #Осінь