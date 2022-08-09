Невдало підібрана білизна і безглузді принти: 5 ворогів стилю у 2022-му (фото)

Гонитва за деякими трендами може зіграти з вами злий жарт

Що ж воно таке "ворог стилю"? Це щось, що негативно впливає на ваш гардероб в цілому і окремо на образи.

Речі це, можна сказати, основа основ, відмічає стиліст Яна Платонова. Проте для цільності сприйняття експерт вважає, що треба все максимально розглянути.

1. Невдало підібрана спідня білизна

Є всього два правильні варіанти: або вашої білизни зовсім не видно, або її видно, але це продумано і гармонійно вписується в ваш образ. Якщо контури білизни видно скрізь одяг, якщо білизна впивається в тіло і перетягує його, то це ворог не тільки для стилю, але і для вашого здоров'я.

2. Надто вузький одяг

Якщо одяг на вас наліз і навіть насилу застібнувся — це ще не значить, що він вам підходить. Ґудзики не мають натягуватися, кишені випирати, а джинси формувати жирові валики. Слідкуйте не за буквами і цифрами, що позначають розмір, а за посадкою, бо вона основна.

3. Мішанина фактур і декору

Запам'ятайте: чим дешевша за вартістю річ, тим менше на ній має бути декору. Фурнітура і дизайн з фактурами — це перше, що видає неякісну і невдалу річ. Звісно, навіть висока вартість і відомий бренд не можуть бути гарантами того, що перед вами дійсно хороший мікс, але це не збільшує шанси на вдале придбання.

4. Безглузді і старомодні принти

Принт — елемент дизайну в найширшому понятті цього слова, а дизайн постійно змінюється і прогресує. Треба дуже тренувати око, тому краще без принту, ніж отаке, як відображено на картинці нижче.

5. Шкіряні китиці на сумках і взутті

Такі нюанси стиліст називає стоп-деталями або маркерами поганого смаку. Якщо бачите таке на сумці — 90% гарантії, що вона вам не треба.

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