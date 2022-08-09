Не тільки лофери і ботфорти: топ-8 пар взуття, яке буде в моді цієї осені (фото)
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Осіннє взуття може бути не тільки зручним, а й стильним
Літо підходить до завершення та незабаром настане осінь. І потрібно буде не тільки переодягатися в тренди нового сезону, а й перевзутися для більш прохолодної погоди. Забарвлення, матеріали й фасони взуття, представлені дизайнерами, приємно вражають.
Про те, яке взуття буде в моді восени 2022 року, пише персональна стилістка під ніком purpur.stylist в Instagram. Виходячи з її рекомендацій, є щонайменше 8 трендів щодо осіннього взуття цього року, до яких варто придивитися вже зараз.
Один із ультрагарячих трендів – гумові чоботи. Їх випустили усі люксові бренди.
Гострий мисок – ще одна осіння тенденція. Стилістка зазначила, що він добре замінює собою підбори, тож для дівчат із маленьким зростом підійде ідеально. Незвичайний тренд — підбори під кутом або мікропідбори. Швидше, це взуття підходить для особливих випадків і виходів у світ. Пряжки на взутті – модний акцент цього сезону. З таким взуттям ваш лук стане цікавішим.
Ботфорти-панчохи повернулися до моди. Стилістка рекомендує їх носити зі спортивним одягом, піджаками та футболками, щоб знизити градус сексуальності.
Класичні спортивні моделі кросівок залишаються актуальними. За словами стилістки, їх потрібно спробувати поєднувати із брючними костюмами, спідницями та трикотажними сукнями.
Лофери – ще один приклад класичного взуття. Це вигідна інвестиція, яка прослужить вам кілька сезонів.
Платформа а-ля Bratz – новомодна пропозиція дизайнерів. Так-так, мова про взуття, яке носили у популярному мультфільмі ляльки-модниці. Однак стилістка додає, що таке взуття масивне та візуально може додавати обсяг.
Нещодавно "Телеграф" розповідав, які плащі, пальта й тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що радять купувати стилісти – колір чи принт. Класичні фасони будуть актуальними нарівні з нестандартними моделями в стилі деконструктивізм.