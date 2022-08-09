Не тільки лофери і ботфорти: топ-8 пар взуття, яке буде в моді цієї осені (фото)

Осіннє взуття може бути не тільки зручним, а й стильним

Літо підходить до завершення та незабаром настане осінь. І потрібно буде не тільки переодягатися в тренди нового сезону, а й перевзутися для більш прохолодної погоди. Забарвлення, матеріали й фасони взуття, представлені дизайнерами, приємно вражають.

Про те, яке взуття буде в моді восени 2022 року, пише персональна стилістка під ніком purpur.stylist в Instagram. Виходячи з її рекомендацій, є щонайменше 8 трендів щодо осіннього взуття цього року, до яких варто придивитися вже зараз.

Один із ультрагарячих трендів – гумові чоботи. Їх випустили усі люксові бренди.

Яскраво та практично

Гострий мисок – ще одна осіння тенденція. Стилістка зазначила, що він добре замінює собою підбори, тож для дівчат із маленьким зростом підійде ідеально. Незвичайний тренд — підбори під кутом або мікропідбори. Швидше, це взуття підходить для особливих випадків і виходів у світ. Пряжки на взутті – модний акцент цього сезону. З таким взуттям ваш лук стане цікавішим.

Трендові варіанти

Ботфорти-панчохи повернулися до моди. Стилістка рекомендує їх носити зі спортивним одягом, піджаками та футболками, щоб знизити градус сексуальності.

Ультратренд — ботфорти а-ля панчохи

Класичні спортивні моделі кросівок залишаються актуальними. За словами стилістки, їх потрібно спробувати поєднувати із брючними костюмами, спідницями та трикотажними сукнями.

Кросівки зручні у будь-який час року

Лофери – ще один приклад класичного взуття. Це вигідна інвестиція, яка прослужить вам кілька сезонів.

Класичне осіннє взуття

Платформа а-ля Bratz – новомодна пропозиція дизайнерів. Так-так, мова про взуття, яке носили у популярному мультфільмі ляльки-модниці. Однак стилістка додає, що таке взуття масивне та візуально може додавати обсяг.

Тренд для найголовніших модниць

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які плащі, пальта й тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що радять купувати стилісти – колір чи принт. Класичні фасони будуть актуальними нарівні з нестандартними моделями в стилі деконструктивізм.