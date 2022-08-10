На всі часи та під будь-який одяг: "вічні" моделі взуття, які завжди виглядають дорого

Це взуття завжди виглядає дуже дорого та стильно.

Замість того щоб кожен сезон купувати собі нове та нове взуття, дотримуючись усіх новітніх трендів, можна відразу придбати собі кілька "вічних" моделей, які не виходять з моди і залишаються актуальними набагато довше. Щобільше, на ногах вони завжди виглядають дорого, хоча коштувати можуть зовсім небагато.

Як повідомляє видання "Так просто", ці п’ять пар взуття постійно носила одна з головних героїнь серіалу "Секс у великому місті" Кері Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер. Ця героїня стала справжнім ідолом у світі моди для кожної дівчини, адже вона в кожній серії виглядала просто надзвичайно і дуже стильно. Для багатьох вона навіть стала прикладом для наслідування.

Жіноче взуття, яке ніколи не виходить із моди

Класичні чорні лофери – таке взуття можна носити практично з будь-яким одягом. Відмінний варіант, коли кросівки взувати не хочеться, а туфлі на підборах — не доречно. Лофери підійдуть як для повсякденного носіння, прогулянок містом, так і для роботи в офісі.

Шкіряні оксфорди — універсальний дизайн дозволить створити масу стильних та модних образів, як на кожен день, так і на вихід у світ. Це 100% ідеальна класична пара взуття, яка не виходить із моди.

— універсальний дизайн дозволить створити масу стильних та модних образів, як на кожен день, так і на вихід у світ. Це 100% ідеальна класична пара взуття, яка не виходить із моди. Човники з гострим носом — класична модель туфель, яка може врятувати будь-який навіть найнудніший образ. Таке взуття можна носити разом із сукнями, сарафанами, класичними брючними костюмами та навіть спортивними штанами.

— класична модель туфель, яка може врятувати будь-який навіть найнудніший образ. Таке взуття можна носити разом із сукнями, сарафанами, класичними брючними костюмами та навіть спортивними штанами. Чорні босоніжки з тонким ремінцем – базова модель літнього взуття, яке підходить буквально до будь-якого одягу. Висоту каблука можна вибирати яку хочеш, виключно зі своїх переваг.

– базова модель літнього взуття, яке підходить буквально до будь-якого одягу. Висоту каблука можна вибирати яку хочеш, виключно зі своїх переваг. Мюлі — чудова альтернатива босоніжкам і туфлям на високих підборах. Бажано вибирати таку модель, в якій вам максимально комфортно ходити.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що радять купувати стилісти – колір чи принт. Класичні фасони будуть актуальними нарівні з нестандартними моделями в стилі деконструктивізму.