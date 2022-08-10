Замша, вельвет, оксамит і не тільки: найгарячіші модні тренди осені 2022 (фото)

Тренди на осінь-2022 наповнені різноманітністю трендів на будь-який смак та колір.

На жаль, але літо скоро підійде до кінця, і з шаф почнуть з’являтися перші гольфики, кофти та теплі колготки, а легкі літні речі поступово вирушатимуть на полиці якомога далі. І поки до золотої пори ще є час, настав час підготуватися і вивчити всі новітні осінні тренди 2022 року, щоб і в цей час виглядати бездоганно.

Варто зазначити, що деякі модні літні тренди також перекочують і в осінній сезон. Наприклад, речі з незвичайними вирізами і низька посадка, повідомляє видання "Так просто". Однак це ще не все.

Модні тренди на осінь 2022

Вирізи і розрізи — топи і блузи з вирізами на несподіваних місцях з літа перейдуть і восени, проте тепер потрібно буде носити під жакет.

Спідниця міні залишається на холодний сезон. Зверніть увагу на моделі з твіду, шкіри та щільної вовни, які краще тримають форму.

Занижена талія – тренд, який повертається з нульових. Якщо багато знаменитостей із задоволенням підхопили цей тренд, то в маси він "заходити" не поспішає. Однак майте на увазі, що якщо у вас десь у шафі лежать такі штани, їх можна сміливо вигулювати по місту.

Вельвет, замша та оксамит — речі з цих матеріалів лідери майбутнього осіннього сезону. Зазначимо, що обмежень щодо таких речей немає — це можуть бути і топи, і штани, і спідниці, і костюми, і навіть сукні.

Шкіряні вироби — плащі, штани та сукні. Також у моді корсети.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що радять купувати стилісти – колір чи принт. Класичні фасони будуть актуальними нарівні з нестандартними моделями в стилі деконструктивізму.