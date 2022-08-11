Тваринний принт або краватка: стиліст назвала тренди осені, які зроблять ваш образ більш неповторним (фото)

Нова порція натхнення з добірки цьогорічних осінніх трендів

Починаємо думати, що носитимемо восени 2022 року.

Персональний стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально трендовим. У новому сезоні на піку популярності: прес напоказ, стиль "преппі", квітка на шиї чи одязі, ботфорти, краватка, імітація голого ліфа, тваринний принт, корсет.

Прес напоказ

Короткий верх у парі з низькою посадкою — неоднозначний камбек нульових. Однак немає нічого популярнішого за цей тренд, особливо восени з верхнім одягом.

Стиль "преппі"

Завдяки складному крою, інноваційним матеріалам стиль преппі, що зародився як уніформа учнів елітних шкіл, стає жіночнішим, набуваючи багатогранності та сучасного підтексту.

Квітка на шиї чи одязі

За популяризацією тренду на об’ємні квіти на одязі стоїть польський бренд Magda Butrym. Об’ємні квіти – яскравий тренд сезону (не плутати з квітковими принтами).

Ботфорти

Незабаром спостерігатиметься висока концентрація актуальних образів з ботфортами.

Краватка

Тепер аксесуар став модною деталлю не тільки у чоловіків, а й у жіночих луках.

Імітація голого ліфа

Кім Кардаш’ян вела новий тренд, прийшовши на показ Jean-Paul Gaultier у переосмисленій сукні з імітацією голого ліфа. Звичайно, це відразу стало модною ідеєю, в тому числі і для мас-маркету.

Тваринний принт

З кожним сезоном анімалістичний принт викликає все більший інтерес до світу моди. Колекції весна-літо 2022 знову роблять його одним з головних трендів. На цей раз тигр — герой модних пабліків.

Корсет

Цього літа тренд досяг піку популярності і плавно переходить у тренди осені. Носимо під жакет або під пальто як на голе тіло, так і на нижній шар зверху сорочки, наприклад.

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