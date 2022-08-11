З чим носити шорти, щоб було стильно: легкі формули на кожен день (фото)

Стильні ідеї для повсякденних образів від стиліста

У 2022 році дизайнери радують великою кількістю літніх трендів. У моді як скінні та джинси-труби, так і мінісукні, сукні з вирізами та квітковим принтом. Ще один важливий елемент літнього гардероба – шорти.

Стильно носити шорти цього сезону допоможе модна шпаргалка від стиліста та модного блогера Катерини Іонової. Експерт назвала речі, з якими цей елемент одягу поєднуватиметься дуже красиво та стильно.

Шорти + піджак

Шорти + жилет

Шорти + сорочка

Шорти + блузка

Шорти + топ

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити шорти-велосипедки влітку 2022 року. Зазначимо, що такі шорти універсальні, і їх можна одягати і під топ, і під довгі або великі футболки оверсайз, з піджаками і т.д.