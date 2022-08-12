Що буде в моді восени 2022 року: основні модні тренди та тенденції (фото)

У новому осінньому сезоні є багато чого цікавого.

"Мені нема чого надіти" — напевно це одна з найпопулярніших "фраз" серед усіх дівчат у всьому світі. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо своєчасно подбати про свій гардероб і підібрати стильні та красиві речі, які вам хотітиме носити. Оскільки попереду осінній сезон, можна починати з нього. Що буде у тренді восени 2022 року — читайте у нашому матеріалі.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм зазначає, що головним трендом осені 2022 року є пошук безпеки через одяг. Якщо рік тому були дуже популярними піжамні образи, спортивні та трохи розслаблені, то у 2022 році ситуація змінилася, і тепер люди через одяг шукають безпеки, гармонії, спокою та ледарства.

У зв’язку з цим стиліст виділила основні світові модні тенденції на осінь 2022 року:

- Обгортальний, об’ємний одяг, який дарує захист і тепло — це можуть бути пальта в підлогу, або пальто-кокон або ковдра, балаклави, капори або капюшони.

- Простий, лаконічний базовий одяг, що виражає гармонію і світ — прості, базові речі, типу білої майки або рівних джинсів, і така ж кольорова палітра (сині, зелені відтінки).

- Жіночність, елегантність. Втомлені від спортивних образів жінки знову хочуть перетворюватися, підкреслюючи свою елегантність і красу — приталені жакети, костюми твідові, рукавички, хустки і т.д.

- Відкритий, напівпрозорий, сексуальний одяг, що кричить про прийняття себе і свого тіла — низька посадка, вирізи, короткі спідниці, ботфорти, сукні, що обтягують.

- Екологічність, натуральність, творчість. Одяг, що демонструє вашу любов до природи, творчості, світу і всіх людей — хендмейд прикраси, речі з деніму, в’язаний одяг.

- Бунтарський, суперечливий стиль відповідає навпаки за хвилювання і незгоду у вашій душі — косухи, металеві елементи та кольори, оверсайз.

- Яскравий, привабливий одяг говорить про вашу віру у світле майбутнє, що заявляє про бажання веселитися, бути легко і щасливою — це одяг з паєтками, з блискучих матеріалів, колір металік, а також яскраві та соковиті відтінки.

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