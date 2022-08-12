Які сумки в моді цього літа: найтрендовіші моделі (фото)

Сумка — це один із найважливіших жіночих аксесуарів, до вибору якого потрібно підходити також відповідально.

Модні сумки сезону весна-літо 2022 — це, перш за все, в’язані та солом’яні моделі. Мода поступово уникає непрактичних варіантів сумок і повертається до джерел — об’ємних моделей, в які поміститься все, що необхідно. Цього сезону нас накрила нова хвиля популярності вишуканих та жіночних сумок-відер, які чудово підходять до вечірніх образів, а завдяки місткості чудово інтегруються і у повсякденний гардероб.

На зміну лаконічним та стриманим варіантам приходять яскраві неонові моделі, які впадають в око та помітні здалеку. Звичайно, свою роль у популярності ексцентричних аксесуарів зіграє весна: з настанням тепла ми завжди звертаємо увагу на яскраві кольори, унікальні форми та незвичайні матеріали. Ясно одне: сумки жіночі мода 2022-2023 обіцяє нам зробити максимально зручними та практичними.

Крім того, що на піку популярності залишаються великі сумки, мода 2022 року відрізняється ще й різноманітністю моделей незвичайних форм. Як же виглядають наймодніші сумки цього літа, розуміємось у статті.

Мода на сумки літо 2022

Цього літа найпопулярнішими є мінімалістичні багети без принтів у відтінках чорного, коричневого, кремового і пастельного, що вицвіло. Другий варіант багета — вінтажна стилізація, або справді вінтажні сумки того часу.

Модні сумки цього сезону можна підібрати всіх кольорів і розмірів і під будь-який гардероб. Пляжна мода, стиль кежуал, акуратні та елегантні моделі — дівчата з різними уподобаннями в стилі та одязі зможуть вибрати модні сумки для себе на будь-який випадок.

За словами стилістів, наступного сезону будуть актуальні великі моделі з плетеної шкіри, в’язані вироби, а також сумки-багети яскравих кольорів або прикрашені стразами. Крім того, наймоднішими журналісти назвали сумки з мотузяними ручками. "Серед усіх тканих шкіряних текстур та в’язаних сумок пляжні та святкові мотиви йдуть попереду", — стверджують експерти.

Модні сумки — відра

Модні сумки-відра – яскравий зразок того, що деякі моделі легко проходять випробування часом. Натхненні дизайном 16 століття, в основі яких лежать і нині модні сумки-мішки із зав’язками та бісером, моделі, представлені в новому сезоні, відсилають саме до них, пише vogue.ua.

Модні сумки-браслети

Модні сумки-браслети виконують одночасно свою безпосередню функцію перенесення речей і дуже стильного аксесуара.

Сумка-браслет – це сумка, яка кріпиться навколо руки будь-яким способом. Аксесуар не має затвердженої форми або розміру. А названо її так за способом носіння. Як, наприклад, крос-боді. Грубо кажучи, сумкою-браслетом може бути будь-яка модель. Навіть бананку можна обернути навколо зап’ястя та спокійно носити. Дістань свій старий клатч на тонкому короткому ремінці, навіть він дозволить вам бути в тренді.

Модні сумки-криші

Новий сезон прикрасив сумочки актуальним плетінням кроше всіх кольорів і відтінків. М’які модні сумки, клатчі та тоути перегукуються з ажурним декором на взутті та одязі.

Діловий тоут

За час локдауну ми встигли скучити за суворим діловим дрес-кодом, тому тепер із задоволенням купуємо речі та аксесуари, які ми неохоче носили раніше. Зараз класичні тоути, стримані сумочки-листоножки та дипломати знову в моді, і поєднуємо ми їх далеко не лише з костюмами та сукнями-футлярами.

Модні сумки-оверсайз

Об’ємні місткі та найголовніше — модні сумки стануть найкращим доповненням весняних та літніх образів. Жіночі сумки мода 2022 року хоче бачити м’якими або структурними, принтованими або однотонними — вибір робите ви. Дизайнери впевнені в одному: якщо модні сумки №1 цього сезону — це не тільки моделі оверсайз, то точно вони здатні як мінімум поділити першу позицію з моделями розміру міні.

Модні сумки-портфелі

Переосмислені портфелі також можуть сміливо мати звання "наймодніші сумки літа-2022". Ці модні сумки, що ідеально підходять для офісних буднів, в які варто інвестувати цієї весни. Вільний внутрішній простір, безліч кишень та структуровані силуети поєднують у собі стиль та функціональність.

Персональний стиліст Майя Кривобокова також показала , як виглядають наймодніші сумки літнього сезону-2022.

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Модні сумки-багети

Модні сумки-багети набирають особливої популярності у літній сезон, адже з нею зручно у будь-якій ситуації. Ці модні сумки можна брати із собою як у театр, так і на пікнік, адже вони досить місткі.

Крім всіх інших принад подібних моделей, не можна не відзначити її легкість у догляді. Достатньо протерти поверхню м’якою тканиною з мікрофібри, видаливши пил та сліди від пальців, і модні сумки-багети будуть як нові. Перевагою смок подібних моделей є те, що вони підходять під велику кількість образів. І тут сумка багет із натуральної шкіри виправдовує своє призначення просто чудово, адже вона може комбінуватися з джинсами, шортами та класичним стилем одночасно.

Модні сумки-хобо

Ці модні сумки-мішки впевнено вибороли лідируючі позиції в гардеробі стильних дівчат цього літа. Така модель підходить переважно під стилі casual та бохо. До вечірнього вбрання мода на сумки 2022 року не дозволяє одягти. Однак при шопінгу або прогулянці, коли потрібно вмістити масу речей, ці модні сумки будуть вам дуже доречними.

Модні сумки з намистин

Модні сумки з великих намистин навіть шукати довго не доведеться. Напевно, одна з них уже чекає свого зоряного годинника у вашому гардеробі з минулих років.

З легкої подачі таких всесвітньо відомих моделей, як Белла Хадід, наприклад, сумки з бісеру перестали бути виключно вечірніми аксесуарами, якими вони були у 90-ті. Кейт Мосс, наприклад, розшитий рідікюль у 1998 році поєднувала з оксамитовим вечірнім халатом, сріблястою сукнею та парою босоніжок.

Модні трикотажні сумки

В’язані гачком сумки і виконані в стилі макраме повертаються на подіуми чи не кожен сезон.

Залежно від того, які кольори були використані, як поєднувалися між собою відтінки, який тип пряжі використовувався, відрізнятиметься стилістика виробу. Важливу роль відіграє і розмір, форма сумки, довжина та тип ручок, наявність фурнітури та різноманітного допоміжного декору.

Модні сумки з плюшу

Плюшеві сумки — приємна і м’яка тенденція, яка "захопила" глянець. Такі модні сумки дозволять вам виглядати мило і жіночно одночасно.

Модні сумки-пари

Несподіваний тренд під назвою bags on bags – використання одночасно 2-3 сумок. З одного боку, зручно – можна носити з собою одразу велику кількість дрібниць. Використовуйте тренд на свій смак – можете використовувати крихітні модні сумки та модні сумки середнього розміру або пограти з більш виразними контрастами – мода цього сезону дозволяє все.

Модні дорожні сумки

Ковід обмежує в подорожах, проте модні будинки не обмежують нас ні в чому і пропонують використовувати модні сумки для подорожей як елемент повсякденного стилю. Сміливо вирушайте в офіс з елегантною "дорожньою" сумкою, доповнивши вбрання стильними сандалями з високими зав’язками або зручними тапками на плоскому ходу, або літніми напівчобітками.

Ходіть так на роботу, на пікніки, на зустрічі з друзями і будете найстильнішою штучкою в компанії.

Модні сумки з ланцюгами

Металеві, пластикові, матові або блискучі – модні сумки з ланцюгами впевнено завойовують модний Олімп. Тонкі та непомітні втрачають актуальність, а ось масивні – на вершині. Бренди навперебій пропонують варіанти з короткими ланцюгами для зап’ястя та довгими для носіння через плече. Цікаво виглядає комбінування двох ремінців — шкіряного та з ланцюгом.

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Модні міні-сумки

Здавалося, скажена хвиля популярності мікросумочок піде так само швидко, як і прийшла. Але світ моди все ще утримує її в топі, тому рекомендуємо придивитися до моделі. Новика Kelly від Hermes, легендарна Jaquemus у всіх кольорах веселки, елегантна коричнева красуня від Missoni – тут точно є з чого вибрати.

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