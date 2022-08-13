Зі сукнею і замість неї: стильні поєднання з сорочкою, які зроблять вас чарівною (фото)
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Стильну сорочку можна поєднувати практично з будь-якими речами.
Сорочки — це не тільки чоловіча частина гардероба, адже вони люб’язно поділилися з прекрасною половиною людства. А дівчата своєю чергою навчилися їх дуже стильно і часом незвично міксувати у повсякденних та святкових образах. Раніше ми писали, як і з чим носити шорти влітку, щоб виглядати стильно, а тепер прийшла черга до сорочок.
Стиліст Анастасія у своєму модному блозі в Інстаграмі style.akademia поділилася модними порадами, на які бажано звернути увагу при виборі сорочки на літо 2022, а також опублікувала кілька стильних поєднань.
Основні критерії вибору сорочки на літо:
- 100% бавовна або льон,
- білий або блакитний кольори (хоча бежеві, сірі, оливкові теж мають гарний вигляд),
- вільний крій,
- якщо вона в процесі носіння мнеться, в цьому немає нічого страшного, у спеку всі трохи пом’яті,
- сорочку можна зняти з хлопця, як у всіх ромкомах 00-х.
З чим носити сорочку влітку 2022:
- З шортами
- Із сукнею
- Як сукня
- Зі спідницею
- Другим шаром
Раніше "Телеграф" розповідав, із чим носити шорти-велосипедки влітку 2022 року. Зазначимо, що такі шорти універсальні, і їх можна одягати і під топ, і під довгі або великі футболки оверсайз, з піджаками і т.д.