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Зі сукнею і замість неї: стильні поєднання з сорочкою, які зроблять вас чарівною (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно носити сорочку влітку Новина оновлена 13 серпня 2022, 08:09
Як правильно носити сорочку влітку

Стильну сорочку можна поєднувати практично з будь-якими речами.

Сорочки — це не тільки чоловіча частина гардероба, адже вони люб’язно поділилися з прекрасною половиною людства. А дівчата своєю чергою навчилися їх дуже стильно і часом незвично міксувати у повсякденних та святкових образах. Раніше ми писали, як і з чим носити шорти влітку, щоб виглядати стильно, а тепер прийшла черга до сорочок.

Стиліст Анастасія у своєму модному блозі в Інстаграмі style.akademia поділилася модними порадами, на які бажано звернути увагу при виборі сорочки на літо 2022, а також опублікувала кілька стильних поєднань.

Основні критерії вибору сорочки на літо:

  • 100% бавовна або льон,
  • білий або блакитний кольори (хоча бежеві, сірі, оливкові теж мають гарний вигляд),
  • вільний крій,
  • якщо вона в процесі носіння мнеться, в цьому немає нічого страшного, у спеку всі трохи пом’яті,
  • сорочку можна зняти з хлопця, як у всіх ромкомах 00-х.

З чим носити сорочку влітку 2022:

  • З шортами
С чем носить рубашку летом 2022
  • Із сукнею
С чем носить рубашку летом 2022
  • Як сукня
С чем носить рубашку летом 2022
  • Зі спідницею
С чем носить рубашку летом 2022
  • Другим шаром
С чем носить рубашку летом 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим носити шорти-велосипедки влітку 2022 року. Зазначимо, що такі шорти універсальні, і їх можна одягати і під топ, і під довгі або великі футболки оверсайз, з піджаками і т.д.

Теги:
#Мода #Стиль #Сорочка #Сорочки