Зі сукнею і замість неї: стильні поєднання з сорочкою, які зроблять вас чарівною (фото)

Стильну сорочку можна поєднувати практично з будь-якими речами.

Сорочки — це не тільки чоловіча частина гардероба, адже вони люб’язно поділилися з прекрасною половиною людства. А дівчата своєю чергою навчилися їх дуже стильно і часом незвично міксувати у повсякденних та святкових образах. Раніше ми писали, як і з чим носити шорти влітку, щоб виглядати стильно, а тепер прийшла черга до сорочок.

Стиліст Анастасія у своєму модному блозі в Інстаграмі style.akademia поділилася модними порадами, на які бажано звернути увагу при виборі сорочки на літо 2022, а також опублікувала кілька стильних поєднань.

Основні критерії вибору сорочки на літо:

100% бавовна або льон,

білий або блакитний кольори (хоча бежеві, сірі, оливкові теж мають гарний вигляд),

вільний крій,

якщо вона в процесі носіння мнеться, в цьому немає нічого страшного, у спеку всі трохи пом’яті,

сорочку можна зняти з хлопця, як у всіх ромкомах 00-х.

З чим носити сорочку влітку 2022:

З шортами

Із сукнею

Як сукня

Зі спідницею

Другим шаром

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим носити шорти-велосипедки влітку 2022 року. Зазначимо, що такі шорти універсальні, і їх можна одягати і під топ, і під довгі або великі футболки оверсайз, з піджаками і т.д.