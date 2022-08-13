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Від гусячої лапки до шахової клітинки: стиліст назвала найтрендовіші принти майбутніх сезонів-2022 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найпопулярніший принт осінь-зима 22/23 Новина оновлена 13 серпня 2022, 11:17
Найпопулярніший принт осінь-зима 22/23

Клітинка буде актуальною і наступного сезону

Принт — це елемент дизайну в найширшому понятті цього слова, а дизайн, як ми знаємо, постійно змінюється і прогресує. Про неактуальні тренди принтів 2022 року ми писали раніше.

Оскільки осінній сезон вже ближче і ближче, бренди представили нові колекції і трендові принти цього сезону. Бо саме восени вони набувають особливої ваги і актуальності у світі моди. Стиліст Ольга (stilnodostupno) назвала тренди принтів, які будуть актуальні цієї осені та зими 22/23.

"Клітинка – універсальний візерунок, що буде актуальним і наступного сезону. Але скільки варіацій клітинки буває…", — підкреслює модний блогер.

Принт "Принц Вельський"

Принт Принц Вельський

Принт — шахова клітина

Принт — шахова клітина

Принт — віконна рама

Принт — віконна рама

Принт — тартан

Принт — тартан

Принт — гусяча лапка

Принт — гусяча лапка

Мікс декількох принтів

Мікс декількох принтів

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально стильним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

Теги:
#Мода #Тренди #Принти #Мода 2022