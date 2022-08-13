Від гусячої лапки до шахової клітинки: стиліст назвала найтрендовіші принти майбутніх сезонів-2022 (фото)

Клітинка буде актуальною і наступного сезону

Принт — це елемент дизайну в найширшому понятті цього слова, а дизайн, як ми знаємо, постійно змінюється і прогресує. Про неактуальні тренди принтів 2022 року ми писали раніше.

Оскільки осінній сезон вже ближче і ближче, бренди представили нові колекції і трендові принти цього сезону. Бо саме восени вони набувають особливої ваги і актуальності у світі моди. Стиліст Ольга (stilnodostupno) назвала тренди принтів, які будуть актуальні цієї осені та зими 22/23.

"Клітинка – універсальний візерунок, що буде актуальним і наступного сезону. Але скільки варіацій клітинки буває…", — підкреслює модний блогер.

Принт "Принц Вельський"

Принт — шахова клітина

Принт — віконна рама

Принт — тартан

Принт — гусяча лапка

Мікс декількох принтів

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально стильним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.