Від гусячої лапки до шахової клітинки: стиліст назвала найтрендовіші принти майбутніх сезонів-2022 (фото)
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Клітинка буде актуальною і наступного сезону
Принт — це елемент дизайну в найширшому понятті цього слова, а дизайн, як ми знаємо, постійно змінюється і прогресує. Про неактуальні тренди принтів 2022 року ми писали раніше.
Оскільки осінній сезон вже ближче і ближче, бренди представили нові колекції і трендові принти цього сезону. Бо саме восени вони набувають особливої ваги і актуальності у світі моди. Стиліст Ольга (stilnodostupno) назвала тренди принтів, які будуть актуальні цієї осені та зими 22/23.
"Клітинка – універсальний візерунок, що буде актуальним і наступного сезону. Але скільки варіацій клітинки буває…", — підкреслює модний блогер.
Принт "Принц Вельський"
Принт — шахова клітина
Принт — віконна рама
Принт — тартан
Принт — гусяча лапка
Мікс декількох принтів
Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально стильним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.