З чим стилізувати українську вишиванку у 2022-му: стильні ідеї для повсякденних образів (фото)
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Зараз в моді панують етномотиви
Один із головних трендів літа-2022 – етнічні мотиви та вишиті сорочки. Вишиванка, не просто національний символ та культурна спадщина. Це ціла історія українського народу, бо має дуже багато символів і значень.
Стиліст Ольга (stilnodostupno) навела декілька прикладів, як стилізувати вишиванку. Найперше, що можемо уявити — мікс з джинсами та джинсовими спідницями. Але є ще цікаві варіанти:
- З легкими штанами
- Зі спідницями
- З бермудами та козаками
- З велосипедками та кросівками
- З джинсами кльош
- Зі спідницями в стилі етно
- З шортами та грубими черевиками
Нагадаємо, що етнічні мотиви можуть доповнити як кежуал-образ, так і лук у спортивному стилі. Раніше стиліст назвала найгарячіші тренди літа-2022, серед яких опинилась і українська вишиванка.