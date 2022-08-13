З чим стилізувати українську вишиванку у 2022-му: стильні ідеї для повсякденних образів (фото)

Зараз в моді панують етномотиви

Один із головних трендів літа-2022 – етнічні мотиви та вишиті сорочки. Вишиванка, не просто національний символ та культурна спадщина. Це ціла історія українського народу, бо має дуже багато символів і значень.

Стиліст Ольга (stilnodostupno) навела декілька прикладів, як стилізувати вишиванку. Найперше, що можемо уявити — мікс з джинсами та джинсовими спідницями. Але є ще цікаві варіанти:

З легкими штанами

Зі спідницями

З бермудами та козаками

З велосипедками та кросівками

З джинсами кльош

Зі спідницями в стилі етно

З шортами та грубими черевиками

Нагадаємо, що етнічні мотиви можуть доповнити як кежуал-образ, так і лук у спортивному стилі. Раніше стиліст назвала найгарячіші тренди літа-2022, серед яких опинилась і українська вишиванка.