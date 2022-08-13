Рус

З чим стилізувати українську вишиванку у 2022-му: стильні ідеї для повсякденних образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
З чим носити вишиванку у 2022 році Новина оновлена 13 серпня 2022, 16:06
З чим носити вишиванку у 2022 році

Зараз в моді панують етномотиви

Один із головних трендів літа-2022 – етнічні мотиви та вишиті сорочки. Вишиванка, не просто національний символ та культурна спадщина. Це ціла історія українського народу, бо має дуже багато символів і значень.

Стиліст Ольга (stilnodostupno) навела декілька прикладів, як стилізувати вишиванку. Найперше, що можемо уявити — мікс з джинсами та джинсовими спідницями. Але є ще цікаві варіанти:

  • З легкими штанами
  • Зі спідницями
  • З бермудами та козаками
  • З велосипедками та кросівками
  • З джинсами кльош
  • Зі спідницями в стилі етно
  • З шортами та грубими черевиками
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022
стильна вишиванка 2022

Нагадаємо, що етнічні мотиви можуть доповнити як кежуал-образ, так і лук у спортивному стилі. Раніше стиліст назвала найгарячіші тренди літа-2022, серед яких опинилась і українська вишиванка.

Теги:
#Мода #Вишиванка #Мода 2022