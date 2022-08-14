Можна починати купувати вже у серпні: список модних мастхевів на початок осені (фото)
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Пора б уже задуматися і про "утеплення" свого гардеробу до осені.
Попри те, що на подвір’ї ще літо, вже час поступово готується до осені. Модниці, напевно, помітили, що в магазинах вже з’явилися осінні теплі речі. Але що ж купувати? Щоб відповісти на це питання, потрібно знати головні тренди майбутнього сезону. Ну чи про базові речі, про які ми й поговоримо далі.
Стиліст Наталія Лаврова у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала список осінніх мастхевів, які обов’язково повинні бути в гардеробі кожної модниці. Щобільше, це варіанти на ранню осінь, тому купувати такий одяг можна вже зараз.
Які речі мають бути в осінньому гардеробі
- Плащ/тренч – не обов’язково у бежевому кольорі.
- Жакет — у поєднанні зі светром відмінно зігріватимуть вересневими вечорами.
- Приглушені та темні відтінки сумки.
- Джинси — вибирайте ті фасони, які вам підходять.
- Блуза або сорочка — також варто звертати увагу тільки на ті моделі, в яких вам комфортніше.
- Водолазка/ светр/джемпер. ⠀
- Взуття – наприклад дербі та лофери.
- Аксесуари, біжутерія, ремені — сережки, кулони та ін. носяться щорічно.
Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.