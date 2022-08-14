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Косуха і хутро: подіумні тренди, які будуть актуальні восени-2022 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який верхній одяг буде в моді восени 2022 року Новина оновлена 14 серпня 2022, 18:58
Який верхній одяг буде в моді восени 2022 року

Стиліст розповіла про топовий верхній одяг осені 2022 року

Незалежно від пори року, кожна представниця прекрасної статі хоче мати чудовий вигляд, тому дівчата та жінки намагаються підкреслити свою індивідуальність за рахунок одягу. Для нового періоду модельєри звертають увагу на такі осінні тренди, як куртки косухи та хутряні шуби-косухи.

Що стосується шкіряної куртки і косухи, зазначає персональний шоппер Ірина (lookbyirinka), звертаємо увагу, що на подіумі показали більшою мірою куртки оверсайз та напівприлеглий силует. А ось щодо хутряної шуби максі, то це виключно подіумний варіант.

косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро
косухи і хутро

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально стильним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

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#Мода #Тренди #Мода 2022