Чим доповнити осінній гардероб-2022: стиліст назвала 7 речей, без яких не обійтися у новому сезоні (фото)

Стиліст розповіла, що купити сьогодні, щоб восени гардероб був повністю укомплектований

"Дітей у школу/садок зібрала?" — головне питання серпня. Але чомусь ніхто не питає "себе на осінь одягла?". При тому, що кутюр’є вже встановили осінні тренди 2022 року.

Ми завжди дбаємо тільки про інших, забуваючи про себе. Але ж гарне відображення у дзеркалі — це плюсик у гарний настрій на весь день! Стиліст Ірина Катихіна розповіла, що вже зараз можна придбати у свій осінній гардероб.

1. Тренч

2. Светр, джемпер чи водолазку

3. Сорочку

4. Джинси

5. Жакет чи костюм

6. Футболку

7. Взуття

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.