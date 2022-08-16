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Топ стилістичних прийомів на дуже 2022: як виглядати стильно, не купуючи речі з нових колекцій (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як одягатися, щоб виглядати стильно цієї осені Новина оновлена 16 серпня 2022, 08:14
Як одягатися, щоб виглядати стильно цієї осені

Деякі з цих прийомів підійдуть як жінкам, і чоловікам.

У гонитві за стильним чином багато жінок і чоловіків стежать за новинками від різних брендів і дизайнерів і витрачають купу грошей на всі ці речі. Однак це не гарантує того, що ви будете стильно і трендово виглядати. Ні, про осінні тренди 2022 знати потрібно, але не обов’язково їх усіх скуповувати.

Стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Інстаграм розповів про актуальні стилістичні прийоми та комбінації, які дозволять створювати стильні образи та луки на кожен осінній день. Модний експерт зазначає, що завдяки таким прийомам у вас з’явиться більше простору для творчості та експериментів, а полюватиме за речами з нових колекцій потреби не буде.

Топ стилістичних прийомів на дуже 2022

  • Асиметрична багатошаровість – прийом для ризикованих особистостей. Якщо у вас є старі худі, обріжте його асиметрично і одягніть футболку або боді.
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Із брючними костюмами також все просто. Шикарні варіанти можна знайти і в люксі, і в українському бренді, і в аутлеті! Носимо на повсякденну, комбінуючи з елементами кежуалу та спорту
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Дістаємо міні-спідницю або сукню, доповнюємо будь-який демісезонний оверсайз із курткою, светром або кардиганом. Вуаля! Ваш образ на рівні зі світовими трендсеттерами.
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Багатошаровий низ? Це як? Рідкісний прийом, але від цього додає більше перчинки в образи. Як варіант – одягти легінси під вільні шорти чи джогери.
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Тотал денім луки моментально привертають себе увагу. Корсети, світшоти, сумки з деніму виглядають безперечно цікаво, але буде достатньо і звичних джинсів і джинсівки.
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Напівпрозорі та щільні тканини підкреслюють одна одну, надають образу глибини. Тут безмежне поле для експериментів
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Максималізм не про вас, але додати цікаві речі хочеться? Спробуйте доповнити нейтральну цибулю акцентним верхнім одягом. Нетиповий верх можна легко знайти у секонді.
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Вирізи та змійки на верхньому одязі також набирають обертів. Як ви вже здогадалися, кастомізувати будь-яку річ можна самостійно
Топ стилистических приемов на очень 2022
  • Ось зараз дістаємо свої вільні джинси, карго чи штани, і заправляємо у високі чоботи чи козаки. Якщо подобається – носите! Восени часто бачитимете цей прийом на блогерах
Топ стилистических приемов на очень 2022

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

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#Мода #Чоловіча мода #Жіноча мода #Стиль