Топ стилістичних прийомів на дуже 2022: як виглядати стильно, не купуючи речі з нових колекцій (фото)

Деякі з цих прийомів підійдуть як жінкам, і чоловікам.

У гонитві за стильним чином багато жінок і чоловіків стежать за новинками від різних брендів і дизайнерів і витрачають купу грошей на всі ці речі. Однак це не гарантує того, що ви будете стильно і трендово виглядати. Ні, про осінні тренди 2022 знати потрібно, але не обов’язково їх усіх скуповувати.

Стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Інстаграм розповів про актуальні стилістичні прийоми та комбінації, які дозволять створювати стильні образи та луки на кожен осінній день. Модний експерт зазначає, що завдяки таким прийомам у вас з’явиться більше простору для творчості та експериментів, а полюватиме за речами з нових колекцій потреби не буде.

Топ стилістичних прийомів на дуже 2022

Асиметрична багатошаровість – прийом для ризикованих особистостей. Якщо у вас є старі худі, обріжте його асиметрично і одягніть футболку або боді.

Із брючними костюмами також все просто. Шикарні варіанти можна знайти і в люксі, і в українському бренді, і в аутлеті! Носимо на повсякденну, комбінуючи з елементами кежуалу та спорту

Дістаємо міні-спідницю або сукню, доповнюємо будь-який демісезонний оверсайз із курткою, светром або кардиганом. Вуаля! Ваш образ на рівні зі світовими трендсеттерами.

Багатошаровий низ? Це як? Рідкісний прийом, але від цього додає більше перчинки в образи. Як варіант – одягти легінси під вільні шорти чи джогери.

Тотал денім луки моментально привертають себе увагу. Корсети, світшоти, сумки з деніму виглядають безперечно цікаво, але буде достатньо і звичних джинсів і джинсівки.

Напівпрозорі та щільні тканини підкреслюють одна одну, надають образу глибини. Тут безмежне поле для експериментів

Максималізм не про вас, але додати цікаві речі хочеться? Спробуйте доповнити нейтральну цибулю акцентним верхнім одягом. Нетиповий верх можна легко знайти у секонді.

Вирізи та змійки на верхньому одязі також набирають обертів. Як ви вже здогадалися, кастомізувати будь-яку річ можна самостійно

Ось зараз дістаємо свої вільні джинси, карго чи штани, і заправляємо у високі чоботи чи козаки. Якщо подобається – носите! Восени часто бачитимете цей прийом на блогерах

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.