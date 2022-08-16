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Стиліст назвала трендовий манікюр сезону: з ним ви будете прекрасні в будь-якому образі (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найтрендовіший влітку 2022 року — глазурований манікюр Новина оновлена 16 серпня 2022, 11:44
Найтрендовіший влітку 2022 року — глазурований манікюр

Такий нейл-арт виходить на пік популярності завдяки дружині Джастіна Бібера

Правильно підібраний колір манікюру може зробити весь образ "багатим" та підійти до будь-якого життєвого випадку. Тренд, представлений нижче, ідеальний на весілля, свята та щодень.

Глазурований манікюр — тренд, що активно набирає обертів з хештегом #glazeddonutnails, розповідає стиліст Ольга (stilnodostupno). А така шалена популярність завдяки моделі та дружині Джастіна Бібера — Гейлі Бібер, яка запустила свій б’юті-бренд Rhode, який фокусується на наданні природному сяйві шкірі, і активно носить саме такий манікюр останнім часом. Звісно, всі ми пам’ятаємо його популярність раніше. А з огляду на тренд на нульові, то не дивно, що такий манікюр виходить на пік.

Глазурований манікюр
Глазурований манікюр набув популярності завдяки Гейлі Бібер
Глазурований манікюр
Глазурований манікюр
Глазурований манікюр
Глазурований манікюр

Раніше "Телеграф" писав, які тренди манікюру остаточно вийшли з моди у 2022 році. Йдеться про кольори, з якими будь-який дизайн виглядатиме застарілим.

Теги:
#Мода #Манікюр #Джастін Бібер #Тренди #Хейлі Болдуін #Мода 2022 #манікюр 2022