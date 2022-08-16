Стиліст назвала трендовий манікюр сезону: з ним ви будете прекрасні в будь-якому образі (фото)
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Такий нейл-арт виходить на пік популярності завдяки дружині Джастіна Бібера
Правильно підібраний колір манікюру може зробити весь образ "багатим" та підійти до будь-якого життєвого випадку. Тренд, представлений нижче, ідеальний на весілля, свята та щодень.
Глазурований манікюр — тренд, що активно набирає обертів з хештегом #glazeddonutnails, розповідає стиліст Ольга (stilnodostupno). А така шалена популярність завдяки моделі та дружині Джастіна Бібера — Гейлі Бібер, яка запустила свій б’юті-бренд Rhode, який фокусується на наданні природному сяйві шкірі, і активно носить саме такий манікюр останнім часом. Звісно, всі ми пам’ятаємо його популярність раніше. А з огляду на тренд на нульові, то не дивно, що такий манікюр виходить на пік.
Раніше "Телеграф" писав, які тренди манікюру остаточно вийшли з моди у 2022 році. Йдеться про кольори, з якими будь-який дизайн виглядатиме застарілим.