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Модні чоловічі кросівки 2022: стильні моделі взуття на будь-який колір та смак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди чоловічих кросівок у 2022 році
Тренди чоловічих кросівок у 2022 році

Підбірка стильних чоловічих кросівок, які мають бути у гардеробі кожного чоловіка.

Неможливо уявити собі стильну чоловічу цибулю влітку без модного чоловічого взуття. І у весняно-літньому сезоні 2022-2023 модельєри та дизайнери створили чимало модних варіантів. Тому кожен чоловік зможе вибрати собі модель до свого стилю та на свій смак, у якій почуватимуться комфортно у будь-якому місці та у будь-який час.

В основному, дизайн нового модного взуття для чоловіків створений на основі трьох стилів: класики, ретро та спорту. У цій статті ми розповімо, на яке взуття варто звернути увагу чоловікам у 222 році.

Чоловічі кросівки 2022: модні тренди та тенденції (фото)

Як і в попередньому сезоні в моді залишаються модними кросівки та кеди. Варто відзначити, що більшість стильних моделей — однотонні, проте, крім цього, є безліч яскравих варіантів з різними малюнками, принтами та зображеннями.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022

Стильними є також кросівки у незвичайному стилі. Це не обов’язково повинні бути різні додаткові деталі та аксесуари, достатньо, щоб вони були виконані в незвичайному стилі. Це взуття з різними принтами, смужками, фурнітурою тощо. Також у тренді спортивне взуття з ефектом зношеності.

Не вийшли з моди також і лофери, сліпери та зручні мокасини. Такі варіанти добре поєднується з різними стилями. Щобільше, можна вибрати моделі з різних матеріалів. У тренді 2022 року: замша, шкіра, нубук та екошкіра.

Також цього сезону стриману колірну палітру розбавили сміливі моделі тонів, що кричать. Це і яскраво-жовті, і насичено-жовтогарячі, сині, смарагдово-зелені та винні кольори. Звичайно не втрачають актуальність і туфлі, кросівки або лофери білого кольору.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022

Чоловічі кросівки 2022: основні тренди (фото)

  • Білі кросівки

Білі, класичні кросівки – це must-have чоловічого гардероба. Таке взуття — це відмінне поєднання універсальності та комфорту. Їх можна носити як з дорогим діловим костюмом, так і зі спортивною цибулею чи джинсами. Поєднання з денімом – це завжди безпрограшний варіант.

З мінусів вони легко брудняться. Тому не варто взувати їх у дощову погоду чи не дуже чисте місце.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Вічна класика

Такі бренди, як Vans, Converse, Nike та Adidas вже десятиліттями пропонують класичні моделі, які постійно перебувають у топі. Чорно-білі кросівки чудово поєднуються з повсякденним одягом, а моделі кежуал на шнурівці — зі спортивними штанами, світлими або темно-синіми джинсами.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Кросівки Tie-Dye

Тренд, який стрімко набирає популярності як серед жіночих, так і чоловічих кросівок на осінь.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Стильна замша

У сезоні весна-літо та осінь-зима популярні нейтральні, але цікаві тони: світло-синій або світло-оливковий. Замша додає текстуру та візуальний інтерес до простого, але стильного вбрання. Відмінний варіант, коли поєднується замша зі шкірою.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Сміливі та різноманітні принти

Незвичайний декор – одна з основних спрямованостей весняно-літнього сезону. Як декор використовують вирізи і отвори різної форми, що дуже актуально в спекотний період. Декор великою контрастною шнурівкою — ще один модний напрямок. Також широко використовуються в декорі етнічні мотиви та елементи потертості.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Високі кросівки

Стильне та оригінальне рішення. А додавши елегантні вставки зі шкіри та замші в приглушених земних тонах – ви отримаєте дуже модні кросівки.

Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
Мужские кроссовки 2022
  • Ugly sneakers

Громіздкі або об’ємні кросівки, також відомі як кросівки тата або потворні кросівки, є прямою відповіддю на мінімалістську тенденцію кросівок.

Мужские Ugly sneakers
Мужские Ugly sneakers
Мужские Ugly sneakers
  • Хайкінгові кросівки

Хайкінгове взуття – це взуття для походів у гори, бездоріжжям, лісом тощо. Отже, їх виготовляють із легких та водонепроникних матеріалів, з рельєфною підошвою для гарного зчеплення, дизайн зручний для використання в екстремальних умовах.

Хайкинговые мужские кроссовки
Хайкинговые мужские кроссовки
Хайкинговые мужские кроссовки
Хайкинговые мужские кроссовки

Наймодніші чоловічі кросівки 2022: добірка топових моделей відомих брендів (фото)

  • Nike Dunk Low

Базові моделі Nike не залишать заслуженого місця в наших серцях. Супер базові та неймовірно круті данки – що може бути краще.

Мужские кроссовки Nike Dunk Low
Мужские кроссовки Nike Dunk Low
Мужские кроссовки Nike Dunk Low
Мужские кроссовки Nike Dunk Low
  • Nike Air Max

Класика ніколи не виходить із моди, і одні з найкрасивіших чоловічих кросівок Air Max – наочне підтвердження цього. Культова модель від топового спортивного бренду змінюється практично кожен сезон, керуючись поточними трендами та сезонністю. Однак основа дизайну залишається незмінною: лаконічна пряма підошва, непомітний декор, нейтральне забарвлення та акуратне шнурування в тон взуття.

Палітра моделі варіюється в м’яких тонах, а стримане оформлення однаково добре гармонує і з класичним casual, і зі спортивним стилями. Відмінно підійдуть для дощової погоди та теплих весняних прогулянок. Це найкращі міські кросівки, перевірені роками.

Мужские кроссовки Nike Air Max
Мужские кроссовки Nike Air Max
Мужские кроссовки Nike Air Max
Мужские кроссовки Nike Air Max
  • Air Jordan 1 Mid

Кросівки Air Jordan 1 — це зручне, красиве і підходить абсолютно до будь-якого образу взуття, будь то спортивна або парадна цибуля. Ці кросівки можна назвати класичними. Щобільше, їх можна носити і взимку, і влітку.

Мужские кроссовки Air Jordan 1 Mid
Мужские кроссовки Air Jordan 1 Mid
Мужские кроссовки Air Jordan 1 Mid
Мужские кроссовки Air Jordan 1 Mid
  • New Balance Classic

Кросівки New Balance — це одні з найкрутіших чоловічих кросівок, які можна назвати легендарними. Стильний відомий дизайн, м’яка замша, вставки, що дихають, біла або чорна підошва і фірмовий декор — такі кросівки також поєднуються з різним одягом: вони підійдуть як для міського образу, так і для занять спортом, адже це взуття може похвалитися підошвою з бездоганною амортизацією.

Мужские кроссовки New Balance Classic
Мужские кроссовки New Balance Classic
Мужские кроссовки New Balance Classic
Мужские кроссовки New Balance Classic
  • Adidas NMD_R1 W

Модні білі адідаси NMD_R1 – мабуть, найкращі кросівки для повсякденного носіння влітку 2022 року. Культова модель комфортно сидить на нозі і, до того ж виглядає дуже трендово.

Трикотажний верх і дихаюча устілка забезпечують шикарний повітрообмін, декор, що переливається, розбавляє білий тон ефектною яскравою деталлю, а масивна гумова підмітка дарує м’якість і комфорт при тривалій ходьбі.

Зручні чоловічі кросівки з ультрамодним, але досить нейтральним оформленням, підійдуть і для занять спортом, і для повсякденного гардероба.

Мужские кроссовки Adidas NMD_R1 W
Мужские кроссовки Adidas NMD_R1 W
Мужские кроссовки Adidas NMD_R1 W
Мужские кроссовки Adidas NMD_R1 W
  • Vans old school

Модель, придумана для скейтерів, була добре інтегрована в повсякденне життя пересічних людей. Не дивно, адже вона практично не вбивається. За що й набула величезної популярності в масах. Класична модель чорного кольору з білими вставками підійде для будь-якого випадку та будь-якої погоди.

Мужские кроссовки Vans old school
Мужские кроссовки Vans old school
Мужские кроссовки Vans old school
Мужские кроссовки Vans old school

Раніше, "Телеграф" розповідав про найактуальніші тренди чоловічої моди, а також показував, які речі мають бути в гардеробі у кожного чоловіка цього літа.

Теги:
#Мода #Чоловіча мода #Кросівки