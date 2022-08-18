Модні чоловічі кросівки 2022: стильні моделі взуття на будь-який колір та смак

Підбірка стильних чоловічих кросівок, які мають бути у гардеробі кожного чоловіка.

Неможливо уявити собі стильну чоловічу цибулю влітку без модного чоловічого взуття. І у весняно-літньому сезоні 2022-2023 модельєри та дизайнери створили чимало модних варіантів. Тому кожен чоловік зможе вибрати собі модель до свого стилю та на свій смак, у якій почуватимуться комфортно у будь-якому місці та у будь-який час.

В основному, дизайн нового модного взуття для чоловіків створений на основі трьох стилів: класики, ретро та спорту. У цій статті ми розповімо, на яке взуття варто звернути увагу чоловікам у 222 році.

Чоловічі кросівки 2022: модні тренди та тенденції (фото)

Як і в попередньому сезоні в моді залишаються модними кросівки та кеди. Варто відзначити, що більшість стильних моделей — однотонні, проте, крім цього, є безліч яскравих варіантів з різними малюнками, принтами та зображеннями.

Стильними є також кросівки у незвичайному стилі. Це не обов’язково повинні бути різні додаткові деталі та аксесуари, достатньо, щоб вони були виконані в незвичайному стилі. Це взуття з різними принтами, смужками, фурнітурою тощо. Також у тренді спортивне взуття з ефектом зношеності.

Не вийшли з моди також і лофери, сліпери та зручні мокасини. Такі варіанти добре поєднується з різними стилями. Щобільше, можна вибрати моделі з різних матеріалів. У тренді 2022 року: замша, шкіра, нубук та екошкіра.

Також цього сезону стриману колірну палітру розбавили сміливі моделі тонів, що кричать. Це і яскраво-жовті, і насичено-жовтогарячі, сині, смарагдово-зелені та винні кольори. Звичайно не втрачають актуальність і туфлі, кросівки або лофери білого кольору.

Чоловічі кросівки 2022: основні тренди (фото)

Білі кросівки

Білі, класичні кросівки – це must-have чоловічого гардероба. Таке взуття — це відмінне поєднання універсальності та комфорту. Їх можна носити як з дорогим діловим костюмом, так і зі спортивною цибулею чи джинсами. Поєднання з денімом – це завжди безпрограшний варіант.

З мінусів вони легко брудняться. Тому не варто взувати їх у дощову погоду чи не дуже чисте місце.

Вічна класика

Такі бренди, як Vans, Converse, Nike та Adidas вже десятиліттями пропонують класичні моделі, які постійно перебувають у топі. Чорно-білі кросівки чудово поєднуються з повсякденним одягом, а моделі кежуал на шнурівці — зі спортивними штанами, світлими або темно-синіми джинсами.

Кросівки Tie-Dye

Тренд, який стрімко набирає популярності як серед жіночих, так і чоловічих кросівок на осінь.

Стильна замша

У сезоні весна-літо та осінь-зима популярні нейтральні, але цікаві тони: світло-синій або світло-оливковий. Замша додає текстуру та візуальний інтерес до простого, але стильного вбрання. Відмінний варіант, коли поєднується замша зі шкірою.

Сміливі та різноманітні принти

Незвичайний декор – одна з основних спрямованостей весняно-літнього сезону. Як декор використовують вирізи і отвори різної форми, що дуже актуально в спекотний період. Декор великою контрастною шнурівкою — ще один модний напрямок. Також широко використовуються в декорі етнічні мотиви та елементи потертості.

Високі кросівки

Стильне та оригінальне рішення. А додавши елегантні вставки зі шкіри та замші в приглушених земних тонах – ви отримаєте дуже модні кросівки.

Ugly sneakers

Громіздкі або об’ємні кросівки, також відомі як кросівки тата або потворні кросівки, є прямою відповіддю на мінімалістську тенденцію кросівок.

Хайкінгові кросівки

Хайкінгове взуття – це взуття для походів у гори, бездоріжжям, лісом тощо. Отже, їх виготовляють із легких та водонепроникних матеріалів, з рельєфною підошвою для гарного зчеплення, дизайн зручний для використання в екстремальних умовах.

Наймодніші чоловічі кросівки 2022: добірка топових моделей відомих брендів (фото)

Nike Dunk Low

Базові моделі Nike не залишать заслуженого місця в наших серцях. Супер базові та неймовірно круті данки – що може бути краще.

Nike Air Max

Класика ніколи не виходить із моди, і одні з найкрасивіших чоловічих кросівок Air Max – наочне підтвердження цього. Культова модель від топового спортивного бренду змінюється практично кожен сезон, керуючись поточними трендами та сезонністю. Однак основа дизайну залишається незмінною: лаконічна пряма підошва, непомітний декор, нейтральне забарвлення та акуратне шнурування в тон взуття.

Палітра моделі варіюється в м’яких тонах, а стримане оформлення однаково добре гармонує і з класичним casual, і зі спортивним стилями. Відмінно підійдуть для дощової погоди та теплих весняних прогулянок. Це найкращі міські кросівки, перевірені роками.

Air Jordan 1 Mid

Кросівки Air Jordan 1 — це зручне, красиве і підходить абсолютно до будь-якого образу взуття, будь то спортивна або парадна цибуля. Ці кросівки можна назвати класичними. Щобільше, їх можна носити і взимку, і влітку.

New Balance Classic

Кросівки New Balance — це одні з найкрутіших чоловічих кросівок, які можна назвати легендарними. Стильний відомий дизайн, м’яка замша, вставки, що дихають, біла або чорна підошва і фірмовий декор — такі кросівки також поєднуються з різним одягом: вони підійдуть як для міського образу, так і для занять спортом, адже це взуття може похвалитися підошвою з бездоганною амортизацією.

Adidas NMD_R1 W

Модні білі адідаси NMD_R1 – мабуть, найкращі кросівки для повсякденного носіння влітку 2022 року. Культова модель комфортно сидить на нозі і, до того ж виглядає дуже трендово.

Трикотажний верх і дихаюча устілка забезпечують шикарний повітрообмін, декор, що переливається, розбавляє білий тон ефектною яскравою деталлю, а масивна гумова підмітка дарує м’якість і комфорт при тривалій ходьбі.

Зручні чоловічі кросівки з ультрамодним, але досить нейтральним оформленням, підійдуть і для занять спортом, і для повсякденного гардероба.

Vans old school

Модель, придумана для скейтерів, була добре інтегрована в повсякденне життя пересічних людей. Не дивно, адже вона практично не вбивається. За що й набула величезної популярності в масах. Класична модель чорного кольору з білими вставками підійде для будь-якого випадку та будь-якої погоди.

Раніше, "Телеграф" розповідав про найактуальніші тренди чоловічої моди, а також показував, які речі мають бути в гардеробі у кожного чоловіка цього літа.