Краще не ризикувати: 3 неоднозначні тренди 2022 року, які нам пропонують кутюр’є (фото)

Ці тренди є небезпечними для багатьох жінок, тому варто бути з ними акуратнішими

Тренд штанів із низькою посадкою став спірним предметом серед усіх дизайнерів у 2022 році. У той час, коли світові кутюр’є пропонують його нам, більшість модниць також висловлюють свій протест.

Персональний стиліст Анна Івашова (anya_ivashova) назвала три найнебезпечніші тренди 2022 року, яких все ж таки краще уникати в бутиках. До них відносяться: жакет прилеглого крою, низька посадка та чоботи "гармошки".

Жакет прилеглого крою

Так, зараз у моду повернулися більш жіночні силуети жакета, але жакет 2022 року звужується до талії, при цьому плечі залишаються оверсайз.

Низька посадка

Один із головних трендів 2022 року, але низька посадка відрізняється від тієї, що ми звикли бачити в епоху Брітні Спірс. Якщо ж вам цей тренд припав до душі, але ви не знаєте, як його інтегрувати у ваше життя, стиліст пропонує вам надихнуться Беллою Хадід.

Чоботи "гармошка"

Йдеться про щільні фактури. А ось чоботи, що спадають і формують "гармошку", краще все ж таки залишити для створення фестивальних образів у стилі бохо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.