Модні жіночі кросівки 2022: найстильніші та найактуальніші моделі взуття та з чим їх носити (фото)
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Вибираючи нове взуття, потрібно орієнтуватися на стиль свого гардероба, щоб не виглядати несмачно.
Взуття — це важлива складова будь-якого стильного образу, адже без трендової пари черевиків чи кросівок він не буде цілісним. Оскільки практичність та комфорт — це одні з головних складових сучасної моди, особливе місце у гардеробі кожної жінки тепер займають кросівки. Це взуття, яке дуже вдало поєднує в собі і зручність, і стиль. Саме про модні жіночі кросівки і йтиметься далі.
Модні кросівки 2022: тенденції та тренди (фото)
Тренди жіночих кросівок 2022 — це моделі з високою, масивною підошвою, рифлена поверхня, різноманітність форм (і круглі, і квадрантні, і гострі), відсутність або мінімальна кількість декору у вигляді шкіряних або принтованих вставок, шнурків, ланцюгів, страз та блискіток. також різноманітна палітра кольорів, йдеться у статті iglamour.
Велика наявність різноманітних трендів дозволяє кожній дівчині підібрати собі ту модель кросівок, яка підійде їй за стилем і добре вписуватиметься в її образ. Більш того, можна вибрати кросівки як на низькому ходу, так і на високій підошві, при цьому обидва варіанти можна підібрати також і в різних стилях: і в більш діловому, і в повсякденному, і спортивному стилі і т.д.
Модні жіночі кросівки – це не лише спортивний стиль. Правильно підібрану модель можна носити і зі сукнями, і під спідниці чи джинси. Щобільше, деякими фасонами взуття можна розбавити і діловий костюм чи вечірній образ. Разом, враховуючи всі особливості жіночих кросівок, можна сміливо заявити, що це взуття є універсальним.
Топ-кольорів модних жіночих кросівок у 2022 році: фото
- білий;
- бежевий;
- чорний;
- червоний;
- рожевий;
- срібло;
- золото;
- кислотні відтінки.
Білі, бежеві або чорні модні кросівки найбільш універсальні. Але це не означає, що інші рішення під забороною. Тим, хто зацікавлений у придбанні незвичайних моделей, стилісти радять звернути увагу на оригінальні кольори:
- Глибокі відтінки. Темно-синій, насичений бордовий або зелений приглушено добре доповнять будь-який образ. При цьому виглядатимуть незвичайніше, ніж базові моделі.
- Складні кольори. Графітний, слонова кістка, червоно-коричневий, пісочний – різновиди простих відтінків. Вони також універсальні, але допомагають створити складніший образ.
- Пастельні тони. Ніжно-рожевий, м’ятний чи блакитний – найпопулярніші відтінки нового модного сезону.
Стильні принти для кросівок: топ-тренди 2022 року (фото)
Серед найактуальніших принтів можна виділити кілька варіантів:
- анімалістичні принти — такі кросівки дозволять розбавити базовий образ і додадуть незвичайний акцент;
- камуфляж;
- акварель;
- картинки;
- логотипи — найчастіше можна зустріти в колекціях Versace, Chanel та Luis Vitton.;
- герої мультфільмів;
- квіткові принти;
- смужки — яскравий варіант принта, який чудово поєднується з базовим одягом.
Як правильно вибрати модні кросівки
Стиліст Аліна Некіпела прийшла на допомогу модницям і у себе в соціальних мережах розповіла, на що потрібно звертати увагу вибираючи модні жіночі кросівки. Крім того, що потрібно вивчити тренди і переглянути модні колекції когось типу adidas originals, alexander mcqueen, off white, calvin klein або new balance, потрібно перш за все вивчити свій гардероб і зрозуміти, що саме вам потрібно.
Що потрібно враховувати при виборі кросівок:
- Свій спосіб життя — це потрібно для того, щоб зрозуміти в якому стилі вибирати кросівки,
- Своє зростання — якщо не високого зросту, то деякі моделі, наприклад із пряжками або зав’язками можуть вас ще більше вкоротити, а моделі з гострим носиком візуально подовжують стопу.
- Колір вашого гардероба — якщо тони тьмяні або пастельні, можна вибирати яскраве взуття, щоб додати яскравості у вашому образі. Однак не забувайте і про універсальність: білий, бежевий та чорний колір завжди в моді.
Також стиліст зазначає, що потрібно вибирати ті моделі кросівок, яких у вас ще немає. Різноманітні моделі допоможуть вам створювати образи у різних стилях.
Модні жіночі кросівки 2022: найтрендовіші моделі взуття (фото)
- Високі кросівки — хайтопи
Хайтопи — це звичайні кросівки з високою халявою у трохи стилі ретро. На перший погляд, ця модель може здатися занадто спортивного стилю, проте вони мають гарний вигляд і з широкими штанами і піджаками або джинсами під топ. Також вони складуть гарну компанію у поєднанні із сукнею-комбінацією.
Додамо, що це неймовірно зручне, комфортне взуття на низькій підошві, яке ідеально підходить для тих, хто любить багато ходити на вулиці. Завдяки різноманітності кольорів ви обов’язково підберете собі пару взуття.
- Кеди
Культове взуття 90-х від всесвітньо відомих брендів Converse та Vans знову популярні у сезоні 2022-2023. Найбільше, що тренд протримається до наступної весни, адже цей вид взуття дуже зручний і підходить для багатьох образів.
Кеди – це ідеальне базове взуття. Вони відмінно доповнять як образ із джинсами, так і із сукнею міді. Непоганий варіант також поєднання кед та спідниці.
Найкраще цього сезону віддати перевагу моделям з високою підошвою, монохромним взуттям, класичним кедам з різним декором типу вишивки, заклепок і блискучих деталей. Також у тренді 2022 року будуть моделі з незвичайними принтами, авангардними малюнками. Найвідоміші виробники кедів: Converse, Off-White, Vans.
- Білі кросівки
Кросівки, які завжди в моді та тренді. Тренд, який непідвладний часу. Якщо ви ще не придбали такі кросівки, то настав час це зробити. Білі кросівки — це універсальна модель, яка підходить під будь-який одяг — і до спортивних штанів, і до джинсів, і під сукні та спідниці. Щобільше, у таких кросівках можна вирушити як на прогулянку з друзями чи побачення, так і на роботу.
Стильні білі жіночі кросівки можна доповнити різним декором: блискавками, пряжками та липучками. Також модний декор – це імітація шкіри рептилій та моделі футуристичним принтом.
Крім перерахованого вище білі кросівки багаті різними видами підошов. Серед модних жіночих кросівок є моделі як на високій підошві, так і низькому ходу. Щобільше, щоб трохи розбавити білий колір, можна додати кросівкам трохи яскравості, вибравши кросівки із кольоровою підошвою.
Знайти ідеальні білі кросівки можна як у лінійках модних дизайнерів, так і на полицях мас-маркетів. Пошукати пару для себе можна у Mark Fast, Adidas, Zara, Reebok.
- Кросівки на платформі
Кросівки на платформі — це річ, яка обов’язково має бути в гардеробі, адже з кожним сезоном вони стають все більш популярними. І така тенденція цілком зрозуміла, оскільки ці кросівки це шикарне поєднання комфорту, стилю і практичності. І ще один плюс — вони підходять під одяг різних стилів.
З подібним взуттям чудово поєднуються джинси, широкі штани, шорти, комбінезони, костюми та спідниці, а також сукні. Завдяки високій підошві, ноги в таких кросівках виглядають більш стрункими та довгими.
- У стилі ретро
Багато брендів взуття відродили моду на кросівки у ретро стилі 80-х та 90-х років. При чому варто відзначити, що кросівки та кеди мають виглядати так, ніби вони створені не цього сезону, а багато років тому: з жовтою підошвою і вицвілими тканинами. Естетика застарілості найбільше виявилася в моделях бренду off white.
Ретро моделі можна носити з рваними джинсами, лосинами, картатими шортами, толстовками, сорочками та майками.
- Ugly Sneakers
Також стилісти пропонують повернутися в 90-ті за трендовими кросівками — так званими ugly sneakers. Якщо перекладати дослівно, то Ugly Sneakers – це потворні кросівки, з чого можна одразу зробити висновок, як вони виглядають. Це моделі з масивною підошвою, гіпертрофованою амортизацією, товстими шнурками, і часто з великим і навіть зайвим декором. Також не варто забувати і про різноманітність кольорів: кросівки є як спокійних, так і відтінків, що кричать.
Носити такі кросівки можна як улітку, так і взимку. Ідеальний варіант — образ із джинсами або спортивними штанами. Незвичайно виглядає поєднання таких кросівок та сукні з квітковим принтом. З таким взуттям також стильно виглядатимуть спідниці-сонце у поєднанні з водолазками.
Знайти ідеальну пару можна у Off-White, MSGM, Balenciaga. Але пошукати їх можна й у магазинах мас-маркету.
Антитренди жіночих кросівок 2022 року (фото)
Деякі моделі спортивного взуття вже вийшли з моди, і вдягати їх не варто. До антитрендів можна віднести кілька моделей.
- Кросівки на прихованій танкетці — таке взуття виглядають на нозі громіздко та неестетично. А неправильний розподіл ваги через нахил танкетки загрожує проблемами зі здоров’ям. Якщо хочете чогось незвичайного, то вибирайте кросівки з гострим носом або об’ємною футуристичною підошвою.
- Аплікаційні елементи — паєткам, стразам і вишивці на кросівках точно не місце. Тим, хто вибирає яскраве взуття, варто придивитися до незвичайних відтінків або принтів, але не додаткового декору.
- Взуття з перфорацією — про моделі в дірочку або з фігурними вирізами час забути. Взуття з перфорацією можна носити лише у тому випадку, якщо це, наприклад, броги, де перфорація передбачена дизайном.
- Кросівки із леопардовим принтом. Попри те, що дизайнери продовжують використовувати анімалістичний принт у своїх роботах, взуття з забарвленням леопарду краще заховати у найдальший кут шафи.
- Не слід вибирати надмірно масивне взуття. Такі варіанти цікаво виглядають на подіумі, але не завжди підходять для повсякденного життя. Вони візуально обтяжують ногу і не поєднуються із класичним чи офісним стилем.
- Взуття на тракторній підошві — масивна, навмисне груба, важка й естетично неприваблива тракторна підошва теж швидко себе зжила.
- Не варто купувати дешеве взуття з неякісних матеріалів — такі кросівки не лише "здешевлюють" образ, а й можуть викликати проблеми зі здоров’ям.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.