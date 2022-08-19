Модні жіночі кросівки 2022: найстильніші та найактуальніші моделі взуття та з чим їх носити (фото)

Вибираючи нове взуття, потрібно орієнтуватися на стиль свого гардероба, щоб не виглядати несмачно.

Взуття — це важлива складова будь-якого стильного образу, адже без трендової пари черевиків чи кросівок він не буде цілісним. Оскільки практичність та комфорт — це одні з головних складових сучасної моди, особливе місце у гардеробі кожної жінки тепер займають кросівки. Це взуття, яке дуже вдало поєднує в собі і зручність, і стиль. Саме про модні жіночі кросівки і йтиметься далі.

Модні кросівки 2022: тенденції та тренди (фото)

Тренди жіночих кросівок 2022 — це моделі з високою, масивною підошвою, рифлена поверхня, різноманітність форм (і круглі, і квадрантні, і гострі), відсутність або мінімальна кількість декору у вигляді шкіряних або принтованих вставок, шнурків, ланцюгів, страз та блискіток. також різноманітна палітра кольорів, йдеться у статті iglamour.

Велика наявність різноманітних трендів дозволяє кожній дівчині підібрати собі ту модель кросівок, яка підійде їй за стилем і добре вписуватиметься в її образ. Більш того, можна вибрати кросівки як на низькому ходу, так і на високій підошві, при цьому обидва варіанти можна підібрати також і в різних стилях: і в більш діловому, і в повсякденному, і спортивному стилі і т.д.

Модні жіночі кросівки – це не лише спортивний стиль. Правильно підібрану модель можна носити і зі сукнями, і під спідниці чи джинси. Щобільше, деякими фасонами взуття можна розбавити і діловий костюм чи вечірній образ. Разом, враховуючи всі особливості жіночих кросівок, можна сміливо заявити, що це взуття є універсальним.

Топ-кольорів модних жіночих кросівок у 2022 році: фото

білий;

бежевий;

чорний;

червоний;

рожевий;

срібло;

золото;

кислотні відтінки.

Білі, бежеві або чорні модні кросівки найбільш універсальні. Але це не означає, що інші рішення під забороною. Тим, хто зацікавлений у придбанні незвичайних моделей, стилісти радять звернути увагу на оригінальні кольори:

Глибокі відтінки. Темно-синій, насичений бордовий або зелений приглушено добре доповнять будь-який образ. При цьому виглядатимуть незвичайніше, ніж базові моделі.

Складні кольори. Графітний, слонова кістка, червоно-коричневий, пісочний – різновиди простих відтінків. Вони також універсальні, але допомагають створити складніший образ.

Пастельні тони. Ніжно-рожевий, м’ятний чи блакитний – найпопулярніші відтінки нового модного сезону.

Стильні принти для кросівок: топ-тренди 2022 року (фото)

Серед найактуальніших принтів можна виділити кілька варіантів:

анімалістичні принти — такі кросівки дозволять розбавити базовий образ і додадуть незвичайний акцент;

камуфляж;

акварель;

картинки;

логотипи — найчастіше можна зустріти в колекціях Versace, Chanel та Luis Vitton.;

герої мультфільмів;

квіткові принти;

смужки — яскравий варіант принта, який чудово поєднується з базовим одягом.

Як правильно вибрати модні кросівки

Стиліст Аліна Некіпела прийшла на допомогу модницям і у себе в соціальних мережах розповіла, на що потрібно звертати увагу вибираючи модні жіночі кросівки. Крім того, що потрібно вивчити тренди і переглянути модні колекції когось типу adidas originals, alexander mcqueen, off white, calvin klein або new balance, потрібно перш за все вивчити свій гардероб і зрозуміти, що саме вам потрібно.

Що потрібно враховувати при виборі кросівок:

Свій спосіб життя — це потрібно для того, щоб зрозуміти в якому стилі вибирати кросівки,

Своє зростання — якщо не високого зросту, то деякі моделі, наприклад із пряжками або зав’язками можуть вас ще більше вкоротити, а моделі з гострим носиком візуально подовжують стопу.

Колір вашого гардероба — якщо тони тьмяні або пастельні, можна вибирати яскраве взуття, щоб додати яскравості у вашому образі. Однак не забувайте і про універсальність: білий, бежевий та чорний колір завжди в моді.

Також стиліст зазначає, що потрібно вибирати ті моделі кросівок, яких у вас ще немає. Різноманітні моделі допоможуть вам створювати образи у різних стилях.

Модні жіночі кросівки 2022: найтрендовіші моделі взуття (фото)

Високі кросівки — хайтопи

Хайтопи — це звичайні кросівки з високою халявою у трохи стилі ретро. На перший погляд, ця модель може здатися занадто спортивного стилю, проте вони мають гарний вигляд і з широкими штанами і піджаками або джинсами під топ. Також вони складуть гарну компанію у поєднанні із сукнею-комбінацією.

Додамо, що це неймовірно зручне, комфортне взуття на низькій підошві, яке ідеально підходить для тих, хто любить багато ходити на вулиці. Завдяки різноманітності кольорів ви обов’язково підберете собі пару взуття.

Кеди

Культове взуття 90-х від всесвітньо відомих брендів Converse та Vans знову популярні у сезоні 2022-2023. Найбільше, що тренд протримається до наступної весни, адже цей вид взуття дуже зручний і підходить для багатьох образів.

Кеди – це ідеальне базове взуття. Вони відмінно доповнять як образ із джинсами, так і із сукнею міді. Непоганий варіант також поєднання кед та спідниці.

Найкраще цього сезону віддати перевагу моделям з високою підошвою, монохромним взуттям, класичним кедам з різним декором типу вишивки, заклепок і блискучих деталей. Також у тренді 2022 року будуть моделі з незвичайними принтами, авангардними малюнками. Найвідоміші виробники кедів: Converse, Off-White, Vans.

Білі кросівки

Кросівки, які завжди в моді та тренді. Тренд, який непідвладний часу. Якщо ви ще не придбали такі кросівки, то настав час це зробити. Білі кросівки — це універсальна модель, яка підходить під будь-який одяг — і до спортивних штанів, і до джинсів, і під сукні та спідниці. Щобільше, у таких кросівках можна вирушити як на прогулянку з друзями чи побачення, так і на роботу.

Стильні білі жіночі кросівки можна доповнити різним декором: блискавками, пряжками та липучками. Також модний декор – це імітація шкіри рептилій та моделі футуристичним принтом.

Крім перерахованого вище білі кросівки багаті різними видами підошов. Серед модних жіночих кросівок є моделі як на високій підошві, так і низькому ходу. Щобільше, щоб трохи розбавити білий колір, можна додати кросівкам трохи яскравості, вибравши кросівки із кольоровою підошвою.

Знайти ідеальні білі кросівки можна як у лінійках модних дизайнерів, так і на полицях мас-маркетів. Пошукати пару для себе можна у Mark Fast, Adidas, Zara, Reebok.

Кросівки на платформі

Кросівки на платформі — це річ, яка обов’язково має бути в гардеробі, адже з кожним сезоном вони стають все більш популярними. І така тенденція цілком зрозуміла, оскільки ці кросівки це шикарне поєднання комфорту, стилю і практичності. І ще один плюс — вони підходять під одяг різних стилів.

З подібним взуттям чудово поєднуються джинси, широкі штани, шорти, комбінезони, костюми та спідниці, а також сукні. Завдяки високій підошві, ноги в таких кросівках виглядають більш стрункими та довгими.

У стилі ретро

Багато брендів взуття відродили моду на кросівки у ретро стилі 80-х та 90-х років. При чому варто відзначити, що кросівки та кеди мають виглядати так, ніби вони створені не цього сезону, а багато років тому: з жовтою підошвою і вицвілими тканинами. Естетика застарілості найбільше виявилася в моделях бренду off white.

Ретро моделі можна носити з рваними джинсами, лосинами, картатими шортами, толстовками, сорочками та майками.

Ugly Sneakers

Також стилісти пропонують повернутися в 90-ті за трендовими кросівками — так званими ugly sneakers. Якщо перекладати дослівно, то Ugly Sneakers – це потворні кросівки, з чого можна одразу зробити висновок, як вони виглядають. Це моделі з масивною підошвою, гіпертрофованою амортизацією, товстими шнурками, і часто з великим і навіть зайвим декором. Також не варто забувати і про різноманітність кольорів: кросівки є як спокійних, так і відтінків, що кричать.

Носити такі кросівки можна як улітку, так і взимку. Ідеальний варіант — образ із джинсами або спортивними штанами. Незвичайно виглядає поєднання таких кросівок та сукні з квітковим принтом. З таким взуттям також стильно виглядатимуть спідниці-сонце у поєднанні з водолазками.

Знайти ідеальну пару можна у Off-White, MSGM, Balenciaga. Але пошукати їх можна й у магазинах мас-маркету.

Антитренди жіночих кросівок 2022 року (фото)

Деякі моделі спортивного взуття вже вийшли з моди, і вдягати їх не варто. До антитрендів можна віднести кілька моделей.

Кросівки на прихованій танкетці — таке взуття виглядають на нозі громіздко та неестетично. А неправильний розподіл ваги через нахил танкетки загрожує проблемами зі здоров’ям. Якщо хочете чогось незвичайного, то вибирайте кросівки з гострим носом або об’ємною футуристичною підошвою.

Аплікаційні елементи — паєткам, стразам і вишивці на кросівках точно не місце. Тим, хто вибирає яскраве взуття, варто придивитися до незвичайних відтінків або принтів, але не додаткового декору.

Взуття з перфорацією — про моделі в дірочку або з фігурними вирізами час забути. Взуття з перфорацією можна носити лише у тому випадку, якщо це, наприклад, броги, де перфорація передбачена дизайном.

Кросівки із леопардовим принтом. Попри те, що дизайнери продовжують використовувати анімалістичний принт у своїх роботах, взуття з забарвленням леопарду краще заховати у найдальший кут шафи.

Не слід вибирати надмірно масивне взуття. Такі варіанти цікаво виглядають на подіумі, але не завжди підходять для повсякденного життя. Вони візуально обтяжують ногу і не поєднуються із класичним чи офісним стилем.

Взуття на тракторній підошві — масивна, навмисне груба, важка й естетично неприваблива тракторна підошва теж швидко себе зжила.

Не варто купувати дешеве взуття з неякісних матеріалів — такі кросівки не лише "здешевлюють" образ, а й можуть викликати проблеми зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.